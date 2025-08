Fiscalía investiga millonario soborno que habría recibido Marita Barreto

By

*Colaborador eficaz brindará detalles de negociazos de la dueña de MarkaGroup Sada Goray y cuestionada autoridad judicial

Hasta hace unas horas el empresario Juan Ricardo Torres Cubas era el colaborador que nadie – en el Ministerio Público – quería escuchar. Ahora la situación ha cambiado debido a que la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos ha solicitado al empresario, detalles de su declaración donde revela que Sada Goray le confesó haber pagado un millón de dólares a la fiscal Marita Barreto.

Recordemos que Torres Cubas hizo una importante revelación que nadie tomó en cuenta en su momento, pese a contar con audio que respalda su versión. El empresario informó que (en julio del 2023) Sada Goray lo llamó por celular para decirle que “no le haría daño” y que solo quería “consensuar” sus declaraciones. Lo más grave es que Goray lo llamó estando detenida en la prefectura. Para ese momento, la dueña de MarkaGroup ya había sido visitada por Marita Barreto en Miami. “No pudo ser una diligencia porque el fiscal que en esa época que estaba a cargo del caso era el abogado Christian Niño” ha reconocido Francisco Álvarez, abogado de Goray.

Llamadas la delatan

Mediante un escrito presentado ante la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC) relató que el sábado 22 de julio de ese año lo llamó por teléfono el brazo derecho de la empresaria, Ítalo Arbulú Ortega. El abogado le pidió – en nombre de su amiga – que se reúna con su abogado Rolando Leiva. Según la denuncia, fue Leiva quien llamó a Sada Goray y la puso al habla con Torres Cubas. “Aquí ya saben todo el tema del atún, por tanto, tienes que venir para demostrar que siempre hemos sido extorsionados” le dijo.

“El señor Rolando Leiva la vuelve a llamar (a Goray) desde un teléfono que él manejaba. (…) Y escuché decirle que ‘no iba a ir a verla a la prefectura y que mejor ella viniera’, donde yo me encontraba (cafetería Don Mamino). (Entonces) me puso al teléfono otra vez con la señora Sada Goray, quien me dijo: ‘Espérame’ y colgó”, informó Juan Ricardo Torres a las autoridades, quien se retiró del lugar sin esperar a la empresaria. Hasta ahora se desconocen los resultados de este importante testimonio que dejaría al descubierto el llamado “Método Eficcop”.

El dato

Juan Ricardo Torres cuenta con abundante información del caso MarkaGroup y ha reconocido haber sido socio de Goray. Este ha manifestado que se reunió una vez, con el congresista Darwin Espinoza en casa de la empresaria, y que ésta le manifestó sus intenciones de ser Presidenta de la República.