Accidente en Alfonso Ugarte: alcalde de Ancón responsabiliza al presidente de la ATU por la inacción ante el caos del transporte público

El alcalde de Ancón, Samuel Daza, responsabilizó al presidente de la ATU, Jaime Romero Bonilla, por la inacción ante el caos del transporte público. Aunque Romero recién asumió el cargo, Daza recalcó que eso no lo exime de responsabilidad. “Los transportistas formales no tienen paraderos, terminales ni registro de conductores. Todo está en el papel, pero no se cumple. El descontrol es total”, sentenció.

Sobre la empresa Nueva Estrella, el alcalde Samuel Daza fue enfático y denunció que opera sin terminal, estaciona donde quiere y deja pasajeros en cualquier punto. “Este control y fiscalización corresponde a la ATU, que cuenta con más de 1,250 millones de soles de presupuesto anual de los cuales en gasto corriente para el pago de “Planillas” se gastan 896 millones de soles, según se aprecia en la consulta amigable del MEF. El accidente en el corredor del Metropolitano es su responsabilidad”, señaló Daza.

También criticó que la ATU fiscalice en zonas céntricas como la Av. Alfonso Ugarte, intentando lavarse la cara de su inacción, cuando el foco del problema está en distritos periféricos como Ancón, Huaycán, Chosica, otros; donde la entidad casi no interviene. “Entre Puente Piedra y Ancón no hay fiscalización. Las unidades ocupan calles, áreas verdes, compiten temerariamente, y algunos conductores tienen licencias vencidas. No hay monitoreo GPS, ni señal a la central de la ATU, como exige el reglamento”, denunció.

El alcalde advirtió que, si no hay solución, los vecinos de Lima Norte realizarán una marcha para exigir la salida del titular de la ATU. “Hemos enviado una carta formal exigiendo supervisión y control en las rutas, no solo de Nueva Estrella, sino de todas las rutas de transporte hasta Ancón. Como municipio, no tenemos facultades para intervenir buses; está fuera de nuestra competencia”, precisó.

Finalmente, recordó que está pendiente la reunión solicitada para discutir la ampliación de la Línea 3 del Metro de Lima. “Pedimos un tren que nos devuelva la vida. No podemos seguir perdiendo seis horas diarias en el tráfico. Si no puede dar solución, que dé un paso al costado”, concluyó.