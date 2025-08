Empieza la guerra: Corte Suprema anula suspensión de Patricia Benavides y ordena su reposición como Fiscal Suprema

By

Sala Penal Permanente revocó por unanimidad la resolución que apartaba a Patricia Benavides del cargo por 24 meses.

Se allana el camino para que se cumpla la decisión de la JNJ que repone a la exfiscal de la Nación en el Ministerio Público.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró fundada la apelación de Patricia Benavides contra su suspensión como fiscal suprema por 24 meses, revocando por unanimidad la resolución judicial que la apartaba del cargo.

La decisión, que preside el juez César San Martín, permite que la ex fiscal de la Nación regrese al sistema judicial como fiscal suprema, cumpliendo así la disposición de la Junta Nacional de Justicia que ordenaba su reposición.

Su abogado Jorge del Castillo confirmó la resolución y expresó que espera que el Ministerio Público, dirigido por Delia Espinoza, acate la decisión sin resistencia.

DECISIÓN UNÁNIME

REVIERTE SUSPENSIÓN

JUDICIAL

La Corte Suprema adoptó su decisión después de evaluar la apelación presentada por Benavides contra la medida impuesta el pasado 25 de junio. El juez Segismundo León había ordenado la suspensión temporal por 24 meses debido a presuntas irregularidades durante su gestión como fiscal de la Nación. La resolución se produjo en medio de una tensión institucional entre el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia. Jorge del Castillo, quien asume la defensa legal de Benavides, declaró a RPP que “la Corte Suprema, a través de la Sala Penal Permanente, ha adoptado por unanimidad la decisión de revocar la resolución del juez que suspendió los derechos de la doctora Benavides”. El excongresista añadió que “con esto la doctora queda expedita para que se cumpla en la FN la resolución de la JNJ que la repone en el cargo de fiscal suprema”.

CONFLICTO

INSTITUCIONAL ENTRE

MINISTERIO PÚBLICO

Y JNJ

El caso generó un enfrentamiento entre instituciones del sistema de justicia. La fiscal de la Nación Delia Espinoza Valenzuela había solicitado inicialmente 36 meses de suspensión para Benavides, pero el juzgado supremo declaró fundado parcialmente el requerimiento, estableciendo 24 meses como plazo proporcional. Esta decisión se tomó considerando que la investigación contra Benavides se inició en junio de 2024.

La JNJ había emitido el 13 de junio una disposición para reponer a Patricia Benavides en el máximo cargo del Ministerio Público. Esta medida llevó al organismo a anunciar un procedimiento de “ejecución forzosa” ante la resistencia del Ministerio Público. La tensión escaló cuando Espinoza Valenzuela presentó la solicitud de suspensión días después de la decisión de la JNJ.

INVESTIGACIÓN POR

INTERFERENCIA EN

CASO JUDICIAL

Benavides enfrenta una investigación por presuntamente haber usado su cargo para interferir en las pesquisas del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Las acusaciones señalan que habría actuado en favor del abogado José Luis Castillo Alva y sus allegados. Esta investigación motivó las acciones del Ministerio Público para mantenerla alejada del cargo mientras se desarrollan las diligencias.

La ex fiscal de la Nación fue destituida del cargo en mayo de 2024, pero la JNJ determinó que debía ser repuesta como fiscal suprema. El fallo de la Corte Suprema elimina ahora los obstáculos judiciales que impedían el cumplimiento de esta disposición. Del Castillo expresó su expectativa de que “esta vez no haya resistencia” por parte del Ministerio Público para acatar la decisión judicial.

Una decisión que fortalece el estado de derecho

El fallo de la Corte Suprema representa un triunfo para el principio de legalidad y el respeto a las competencias institucionales. La decisión unánime de revocar la suspensión confirma que los derechos procesales deben prevalecer sobre consideraciones políticas o mediáticas. Al ordenar el cumplimiento de la disposición de la JNJ, la Corte reafirma que las instituciones del sistema de

justicia deben respetar sus respectivas competencias y que ningún organismo puede usurpar las funciones de otro. Esta resolución fortalece la arquitectura institucional del país y garantiza que los procedimientos legales se desarrollen conforme a derecho, independientemente de la presión pública o los conflictos entre entidades del Estado.

DATO: PATRICIA BENAVIDES regresa al sistema judicial tras una batalla legal que enfrentó al Ministerio Público con la Junta Nacional de Justicia. La Corte Suprema zanjó el conflicto institucional al

revocar por unanimidad su suspensión, estableciendo que debe cumplirse la reposición ordenada por la JNJ como fiscal suprema, cargo del cual fue apartada en medio de investigaciones por presunta interferencia judicial.