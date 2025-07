‘Porky trenes’ bajo la lupa de la Fiscalía

By

CONGRESISTA PIDE A FISCAL DE LA NACIÓN investigar a López Aliaga. Habría inflado el valor de locomotoras de US$ 4.9 millones a S/822 millones de soles.

El congresista Pasión Dávila (Bancada Socialista) solicitó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, investigar a Rafael López Aliaga y otros funcionarios de la Municipalidad de Lima por la “donación” de los vagones, locomotoras y repuestos otorgados por la empresa ferroviaria Caltrain. De acuerdo con el oficio enviado por el parlamentario, se habría constituido una “compraventa encubierta” a pesar de que el material ferroviario fue presentado inicialmente como una “donación”.

Según publica La República, en la solicitud del 23 de julio del legislador, se solicita a la titular del Ministerio Público disponer “de inmediato” la investigación preliminar contra el burgomaestre por los presuntos delitos de defraudación de renta de aduanas, malversación de fondos, abuso de autoridad, colusión y falsedad ideológica.

“Se cite a declarar como investigados al alcalde Rafael López Aliaga y funcionarios municipales responsables de la operación. (…) La gravedad de los hechos denunciados amerita una investigación exhaustiva e inmediata para determinar las responsabilidades penales”, se lee en el documento enviado a la Fiscalía.

De igual manera, el oficio requiere que la Fiscalía solicite a la MML la documentación sobre a operación de adquisición de los trenes Caltrain, así como los contratos, órdenes de pago, sustento del “valor técnico patrimonial” y actas del Consejo Metropolitano.

En tanto, se añade a la solicitud coordinar con las autoridades de Estados Unidos con el fin de obtener la documentación oficial de Caltrain sobre la naturaleza real de la operación.

FALSA ‘DONACIÓN’

La denuncia del congresista Pasión Dávila se sostiene en tres puntos: el primero en una supuesta falsedad en la declaración aduanera. Dávila argumenta que el material ferroviario fue declarado ante la Sunat como una “donación”. Sin embargo, el legislador mencionó que “la carta oficial de donación emitida por Caltrain consignó un valor total de US$ 4.9 millones, mientras que la MML registro la misma operación con un valor de S/822 millones.

Asimismo, recalcó que los documentos oficiales de Caltrain “revelan que en sesión del Comité Consultivo de Ciudadanos del 15 de enero de 2025 se describió la operación como ‘venta de locomotoras’ y no como donación, catalogando los trenes como parte del ‘retiro de la flota diésel’ y ‘sus equipos retirados’. “ Antes de la operación con Lima, Caltrain había publicado una convocatoria pública de venta para deshacerse del material rodando obsoleto”, se añade a la

denuncia.

El segundo punto que sustenta la denuncia del congresista es un supuesto ocultamiento de pagos. Dávila señaló que el exministro Rafael Rey había revelado que la MMML “sí pagó más de US$ 7 millones a Caltrain, contradiciendo la versión oficial de la “donación””.

DATO: EL TERCER y último punto es de una presunta declaración fraudulenta de valor de la maquinaria. El legislador argumentó

que la MML habría inflado artificialmente el valor de los trenes y locomotoras de US$ 4.9 millones a S/822 millones de soles, alegando un “inexplicable valor técnico patrimonia.