Ministro Sandoval a López Aliaga: «No se construye un tren como se fuera una combi»

MTC confirma: no hay estudios ni fondos para el tren Lima–Chosica.

 Sandoval prioriza obras reales en regiones excluidas.



Desde que asumió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval ha puesto como eje de su gestión el impulso a la infraestructura descentralizada y la ejecución eficiente de obras públicas. En entrevista exclusiva, el ministro remarcó que su prioridad es llevar conectividad a zonas rurales, garantizar transparencia en los procesos de contratación y culminar obras que estuvieron paralizadas durante años.

“La verdadera inclusión empieza con una carretera, con un puente, con un camino vecinal que le permite a una madre llevar a su hijo al centro de salud o a un agricultor sacar sus productos al mercado”, sostuvo.

El ministro informó que más de 120 proyectos viales fueron destrabados en los últimos meses, muchos de ellos en regiones altoandinas y amazónicas que históricamente han sido excluidas del desarrollo nacional.

“Estamos ejecutando con responsabilidad y sin show, priorizando obras que cambian vidas”, aseguró.

LUCHA CONTRA

LA CORRUPCIÓN

Consultado sobre los riesgos de corrupción en el sector, el ministro fue tajante: “Mi gestión es de puertas abiertas, pero de manos limpias. Hemos firmado convenios con la Contraloría para el control concurrente en cada obra, y no dudaremos en denunciar a quienes pretendan hacer negocios sucios con el Estado”.

El MTC ha creado equipos especiales de seguimiento para asegurar que los proyectos no solo se liciten, sino que se ejecuten de manera efectiva. Además, se ha puesto en marcha una plataforma pública de trazabilidad de obras para que la ciudadanía pueda fiscalizar en tiempo real.

TRABAJO ARTICULADO

CON REGIONES

César Sandoval también destacó la importancia de trabajar en coordinación con gobiernos regionales y locales. “Hemos instalado

mesas técnicas en más de 15 regiones y firmados convenios de coejecución con alcaldes y gobernadores.

Esto es descentralización real, con presupuesto y con resultados”, dijo. Entre las obras más destacadas figuran carreteras en Cajamarca, Puente Inambari en Madre de Dios, y caminos vecinales en Ayacucho, Huancavelica y Loreto. “No hay región olvidada para este Ministerio”, concluyó el ministro Sandoval.

TREN ES TÉCNICAMENTE

INVIABLE ESTE AÑO

César Sandoval lanza crítica directa al proyecto estrella del alcalde López Aliaga y aclara que no hay estudios serios, ni condiciones técnicas para ejecutarlo en 2025. Otra promesa populista que se estrella con la realidad.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, fue tajante al referirse al anunciado tren Lima–Chosica, promovido insistentemente por el alcalde Rafael López Aliaga.

Desde el Congreso, Sandoval sostuvo que el proyecto no cuenta con estudios de ingeniería básica, ni tiene viabilidad técnica o presupuestal para ser ejecutado este año.

“Seamos serios. No se puede construir un tren sin estudios ni planificación. No vamos a poner en riesgo la vida de los ciudadanos por decisiones apresuradas o por discursos populistas”, declaró el ministro, en una clara crítica al burgomaestre limeño.

Según explicó, el corredor urbano entre Ate y Chosica enfrenta serios desafíos topográficos, riesgos geológicos y conflictos viales que impiden iniciar una obra de esa magnitud sin un análisis riguroso. “No se puede ofrecer un tren como si fuera una combi. Esto requiere fases técnicas, sociales, ambientales y financieras”, apuntó.

SIN EXPEDIENTE, SIN

DINERO, SIN SUSTENTO

Desde el Ministerio de Transportes se informó que no existe un expediente técnico aprobado, ni un financiamiento garantizado por parte del MEF para este proyecto. Además, al no estar incluido en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), no puede ejecutarse bajo ninguna modalidad pública o APP en 2025.

“Hay mucha gente que necesita conectividad, pero no podemos engañarla con obras ficticias. Nosotros trabajamos con responsabilidad, no con maquetas ni shows”, agregó Sandoval, visiblemente molesto con la presión mediática que intenta responsabilizar al Ejecutivo por la inacción del municipio limeño.

PURA PIROTECNIA

ELECTORAL

Diversas voces técnicas coinciden en que el tren Lima–Chosica ha sido más un instrumento de campaña y marketing político que un proyecto real. A pesar de los constantes anuncios de la gestión de López Aliaga, no hay ni un solo avance concreto en la formulación de perfil técnico ni permisos sectoriales. Desde el Congreso, legisladores de oposición respaldaron la postura del ministro Sandoval. “Hay que dejar de jugar con la necesidad de los ciudadanos del Este de Lima. Lo que ha hecho el alcalde es puro humo”, denunció el congresista Roberto Sánchez.

¿QUÉ SE NECESITA

REALMENTE?

César Sandoval recordó que la prioridad del MTC sigue siendo mejorar el transporte público masivo en base a soluciones viables, sostenibles y seguras.

Se están reforzando los estudios para corredores complementarios al Metro de Lima y para implementar soluciones integradas entre trenes, buses y vías expresas, sin improvisación. “La población merece resultados reales, no promesas sin pies ni cabeza. El tren Lima–Chosica puede ser una alternativa a futuro, pero no se va a construir de manera improvisada ni en medio de una campaña”, sentenció.

DATO: EL MINISTRO SANDOVAL adelantó que su gestión

dejará como legado una cartera de obras culminadas y en uso. “Queremos que al 2026, el pueblo recuerde que cumplimos con hechos, no con promesas. Mi legado no serán discursos, serán vías que ya están siendo utilizadas por peruanos de a pie”, concluyó.