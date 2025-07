«Monologos de la vagina» se presentará 28 y 29 por Fiestas Patrias

Sonia Oquendo, Camucha Negrete y Pilar Brescia hacen de las suyas en el Teatro Marsano

Las experimentadas actrices y leyendas del teatro SONIA OQUENDO, CAMUCHA NEGRETE y PILAR BRESCIA están conquistando al público del Teatro Marsano con la versión renovada y moderna de “MONÓLOGOS DE LA VAGINA”, de la dramaturga estadounidense V (antes Eve Ensler), por ello anunciaron que este 28 y 29 por Fiestas Patrias no habrá feriado para ellas ante la gran expectativa que ha generado en el público y ya tienen entradas vendidas.

SONIA, CAMUCHA Y PILAR se llevan los aplausos en la primera presentación de la obra, destacando su experiencia y talento para dar vida a testimonios de mujeres que cuentan acerca de sus relaciones, la sexualidad y demás aspectos íntimos que las marcaron en cada etapa de sus vidas.

Sonia Oquendo arranca más de una carcajada del respetable cuando habla de los tipos de gemidos en la obra que cuenta con la dirección del experimentado actor y director Sergio Galliani, y con la producción general de Makhy Arana AKHY ARANA. La obra va en el Teatro Marsano de Miraflores (C. Gral. Suárez 409) y va los miércoles, jueves, viernes y sábados 8:00 p.m. y Domingos 7:00 p.m. Entradas en Teleticket.

“Estamos felices por el gran cariño del público, ya tenemos entradas vendidas de las dos funciones por los días feriados y vamos a darlo todo. El personaje de los gemidos está arrancando más de una carcajada, he escuchado y sentido una respuesta del público (risas). Pero la obra va más allá, hemos conmovido al público, además tiene partes de ironía y cosas graciosas. Es un transitar por todas las mujeres y todas las vaginas”, afirmó la actriz.

Por su parte la gran Camucha Negrete se mostró muy emocionada de reencontrarse con el cariño del público del Teatro Marsano y destacó que para ella “Monólogos de la vagina” significa “liberación” de todos los tabúes de su crianza. “Para mí ha sido bastante difícil hacer la obra por la letra, no podía mencionar la palabra vagina, la primera lectura de la obra no pude decirlo. Yo nunca hablaba de vagina, nunca hablaba de nada de esos temas”, explicó.

“Ahora siento que hacer esta obra para mí es liberación, porque de qué vale tener esos misterios, esos secretos, vives tontamente como yo. Ahora me da vergüenza haber sido tan ridícula. No quería decir esto, no quería decir lo otro. Sin embargo, es el nombre científico de nuestro órgano sexual. Nunca vi la obra por el nombre, fíjate al extremo que llegué en su momento”, relató Camucha.

Por su parte Pilar Brescia se siente emocionada de volver por tercera vez al Marsano con esta obra que significó mucho para el recordado Osvaldo Cattone. “La esencia de la obra sigue siendo la misma, pero en esta nueva temporada está enriquecida con infraestructura de luces, sonido y movimiento. Creo que le da un vuelo especial a esta puesta. Yo espero que Osvaldo este contento, que sepa que aquí se le sigue queriendo y que estas tablas se pisan con el respeto que él se merece”, indicó Pilar que tiene un rol dramático en la obra al encarnar a una mujer víctima de violación en la guerra.

SOBRE “MONÓLOGOS DE LA VAGINA”

La obra reúne los testimonios verídicos de cientos de mujeres de diferentes orígenes, edades, nacionalidades, razas y culturas, que fueron entrevistadas por la autora. A través de estos testimonios exploran diversas experiencias y perspectivas acerca de sus relaciones, la sexualidad y demás aspectos íntimos que las marcaron en cada etapa de sus vidas.

“MONÓLOGOS DE LA VAGINA” ha sido traducida a más de 45 idiomas, se ha presentado en más de 120 países y representada por casi todas las actrices del mundo, como Melanie Griffith, Susan Sarandon, Kate Winslet, Jane Fonda, entre otras pues se considera un privilegio actoral poder representar alguno de estos monólogos en un escenario.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: “MONÓLOGOS DE LA VAGINA”

Funciones: Miércoles, jueves, viernes y sábados 8:00 p.m. y Domingos 7:00 p.m.

Lugar: Teatro Marsano (C. Gral. Suárez 409, Miraflores)

