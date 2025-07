Australiano Óscar Piastri se alzó con el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1

Imparable. El australiano Oscar Piastri con McLaren, afianzó su liderato en la Fórmula 1, al conquistar el Gran Premio de Bélgica por delante de su compañero de escudería y segundo de la general del Mundial, el británico Lando Norris, este domingo en el circuito de Spa-Francorchamps. Tercero arribó el francés Charles Leclerc con Ferrari, por delante del actual campeón mundial el neerlandés Max Verstappen con Red Bull.

En una carrera cuyo inicio fue retrasado por la lluvia, Piastri adelantó a Norris, que salía desde la pole, en la primera recta y conservó la cabeza de la prueba hasta el final.

“Ha sido interesante, sabía que la primera vuelta era mi mejor oportunidad de ganar la carrera. He salido bien de la primera curva y he ido a tope en Eau Rouge, y después he podido que gestionar, pero teníamos todo bajo control. Estaba decepcionado después de ayer, pero parece que empezar segundo no está tan mal. Si hubiera sido segundo tenía el mismo plan respecto al neumático duro”, señalo el ganador Oscar Piastri.

“Oscar ha hecho un gran trabajo. Ha ido a por ello en Eau Rouge, tenía luego el rebufo y me ha podido pasar. Ha hecho un mejor trabajo al principio y ahí acabó todo. Me hubiera gustado ganar, pero Piastri se lo merecía. Hoy no podía ganar, revisaré mi carrera, pero aun así estoy contento por el equipo. Budapest es una de las mejores pistas para mí, y ahí comencé mi carrera en la Fórmula 1 ahí. Estoy contento por hoy, aunque un poco decepcionado”, declaró al final de la carrera Lando Norris.

En la clasificación general, Oscar Piastri (McLaren) es líder con 266 puntos, seguido por su compañero de escudería Lando Norris con 250, tercero Max Verstappen con Red Bull 185, cuarto George Rusell con Mercedes con 157 y quinto Charles Leclerc con Ferrari que acumula 139. La Fórmula 1 regresa el fin de semana que viene con el GP de Hungría (1-3 agosto).