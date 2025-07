Fiesta sinfónica al ritmo de Los Beatles

Clásicos como Yesterday, Eleanor Rigby, Hello Goodbye, Let It Be, Hey Jude y muchos más serán interpretados con arreglos sinfónicos.Beatbang, banda peruana tributo a los cuatro de Liverpool, sigue celebrando una década en el circuito artístico nacional. Es por ello que realizará este 27 de julio a las 7:00 p.m “A través del universo” un concierto que recorrerá la historia de los ‘Fab Four’ a través un espectáculo que combina la magia de la música clásica con la energía de la banda de rock más famosa del mundo.

En esta ocasión, Iván Mindreau (batería), David Durán (guitarra y voz), Giussepe Rivas (guitarra y voz), Daniel Reátegui (bajo, piano y voz) y Dennis Carranza (teclados y percusión menor) se subirán al escenario del Teatro del Centro Español del Perú (Av. Salaverry 1910 – Jesús María) y junto a otros doce músicos dirigidos por Richard León deleitarán al público a través de un viaje cronológico musical donde repasarán la vasta y famosa discografía de George, Paul, John y Ringo cuya historia llegará en abril de 2028 a la pantalla grande de la mano del director Sam Mendes a través de cuatro películas diferentes sobre el origen de The Beatles.

En total, serán 17 los músicos que crearán una experiencia musical inolvidable. Por esa razón, Beatbang ha diseñado un programa inspirado en las diversas fases musicales con una lista de canciones cuidadosamente seleccionada que comprenderá los diversos sonidos característicos y la evolución melódica de la famosa banda británica.