Dieron millón de dólares a Fiscal Barreto: Empresario ratifica que Sada Goday adelantó pago, para que le dejen en libertad

Dueña de Maria Group pagó coima de cuatro millones de soles para tener control de Fondo MiVivienda y beneficiarse con contratos.

Marita Barreto también viajó a Punta Cana con tres policías que estaban de vacaciones. Se dio gran vida en hoteles de lujo cuando fue a interrogar a Goray.

La corrupción al más alto nivel estaría dentro del Ministerio Público, al conocerse el testimonio del empresario Juan Ricardo Torres Cubas, ex socio financiero de la dueña de MarkaGroup, Sada Goray, quien le habría entregado el adelanto de un millón de dólares a la fiscal Marita Barreto -según sus palabras- a cambio “de salir libre” en el proceso que se le sigue por graves delitos perpetrados durante el gobierno de Pedro Castillo.

“Sada, meses antes de ser detenida, me contó que había llegado a un acuerdo con Marita Barreto para ver su tema de salir libre de

este proceso, y que incluso había dado un adelanto importante a la fiscal”, declaró Torres Cubas al programa “ContraCorriente” de Willax. Remarcó que ya antes había revelado a las autoridades este dato pero que, en forma extraña, el Ministerio Público no lo toma en cuenta hasta hoy.

El empresario ratificó que, a fines de noviembre del 2023, mientras Sada Goray estaba detenida en la prefectura, lo llamó por un celular y le solicitó

“consensuar” sus declaraciones con ella, para que no se ahonde su situación legal por el caso MiVivienda, donde se le investiga por organización criminal, tráfico de influencias y el pago de soborno a altos funcionarios del Ministerio de Vivienda.

El ex socio de Goray precisó que ella, al iniciar la conversación, le advirtió que “no le haría daño”, pero si le pedía “consensuar” o, mejor dicho, coordinar con ella antes que él proceda a declarar ante la fiscalía, de manera que no la comprometa más en el caso, al ser acusada la empresaria de pagar sobornos por más de cuatro millones para que pueda nombrar a los miembros del directorio del

Fondo MiVivienda.

Para tener una prueba de la conversación, Torres Cuba grabó a Sada Goray, quien estaba bajo investigación por dos sub-equipos del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Efficop), cuya coordinadora era la fiscal Marita Barreto. La investigación que se le sigue a Goray está ahora en la carpeta 17/2022 a cargo de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios, que dirige Cruyff Ither Martinez Quispe.

EL ADELANTO

El empresario remarcó que “Sada Goray me comentó que había llegado a un acuerdo con Marita Barreto, de pagarle un millón de dólares. Incluso, me dijo que ya le había dado una parte importante, pero que siempre dependía de mi ayuda una vez más”.

Este testimonio está disponible para el equipo del Efficop encargado de investigar el caso MiVivienda, por el cual sigue preso

el entonces ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, y están investigados otros ocho altos funcionarios de su gestión, entre ellos su asesor, Salatiel Marrufo, quien fue el contacto para canalizar los sobornos, que incluyeron la entrega de 20 mil dólares y una mansión en San Isidro.

A través de estos pagos ilícitos, Sada Goray logró efectivamente tener el control del directorio de MiVivienda y no tuvo problemas en que se aprobaran proyectos de construcción favorables a su empresa MarkaGroup. Incluso así pudo colocar en un alto cargo en el ministerio a su segundo ex esposo, Luis Martín Mesones Odar, quien igualmente fue detenido.

DECLARACIÓN

EN PUNTA CANA

Estas revelaciones se suman a las que Willax también divulgó hace unas semanas, cuando se reveló que la fiscal Marita Barreto y un

equipo de tres policías viajaron, a mediados de noviembre del 2022, al paradisiaco balneario de Punta Cana con el objetivo de entrevistar a la empresaria Hada Goray, que negociaba ser colaboradora eficaz en el caso por el que era investigada.

La periodista Milagros Leiva, con documentos de la Policía Nacional, reveló que los tres policías que viajaron con la fiscal Barreto a Punta Cana no estaban habilitados para cumplir diligencias oficiales, como participar en un interrogatorio fiscal, porque ellos estaban de vacaciones en la institución. Sin duda, Barreto sabía de esta condición, pero igualmente los llevó a Punta Cana.

En el balneario de República Dominicana, como reveló Leiva, la fiscal y sus acompañantes se dieron la gran vida y ella, según las facturas que entregó por los viáticos recibidos, anotó que se alojó en un hotel de cinco estrellas y además sus consumos fueron de altísimo costo. Los resultados del interrogatorio a Goray, sin embargo, no fueron de mucha utilidad.