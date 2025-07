Faenón en muni de ‘Porky’: compra de puentes ampliación de la Ramiro Prialé se hizo a dedo

Para beneficiar a la empresa estadounidense Acrow Corporation of América por $ 8.500.00

El Gerente Municipal, Óscar Lazan Luyo, trasgrede protocolos y desconoce leyes en las narices de alcalde Rafael López Aliaga.

Regidor Luis Gallardo solicitó intervención de la Contraloría y que la municipalidad informe sobre los graves hechos denunciados.

Desde el mes de mayo del presente año el Gerente Municipal de la Municipalidad de Lima, Oscar Lozan Luyo, viene realizando de forma directa y sin concurso público alguno la compra de 3 puentes modulares y de USO TEMPORAL a la empresa estadunidense ACROW

CORPORATION OF AMERICA por un monto mayor a $ 8, 500, 000.00 de dólares americanos, lo cual trasgrede y desconoce la Ley N° 32185, la Ley N° 32069 y el Decreto Supremo N° 009-

2025-EF, con esto los funcionarios de la Municipalidad de Lima habrían cometido los delitos de colusión simple, peculado y aprovechamiento indebido de cargo y usurpación de función pública del art. 384, 387 y 399 del Código Penal.

El mencionado Gerente Municipal, sin autorización y poder alguno, ha tomado el nombre de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégico S.A. – EMAPE S.A., y ha solicitado la emisión de la Carta de Crédito 551 45100170 ante el Banco Scotiabank del Perú por un monto mayor a $ 8, 500, 000.00 de dólares americanos para garantizar la compra indicada, configurándose la presunta comisión del delito de usurpación de función pública del art. 361 del Código Penal.

La empresa Timeline Logistic Solutions ha informado que el 13 de julio del presente año, arribarían 27 contenedores con una carga de 3 puentes modulares marca ACROW modelo 7000XS.

La Gerencia Municipal con Oficio N° D001006-2025-MMLGMM del 16 de julio de 2025 y con Oficio N°D001017-2025- MML-GMM del 18 de julio de 2025, ha solicitado a EMAPE S.A., el endose de la Carta de

Crédito 551 45100170.

La Gerencia General y la Gerente Central de Administración y Finanzas de EMAPE S.A., han desconocido todos los actos realizados por el Gerente Municipal de forma expresa y por escrito a través de la Carta N° 00049-2025-EMAPE-GCAF del 23 de junio de 2025, Carta N° 00060-2025-EMAPE-GCAF del 11 de julio de 2025, Oficio N° 00809-2025-EMAPE/GG del 16 de julio de 2025, Oficio N° 00817-2025-EMAPE/GG del 17 de julio de 2025 y Oficio N° 00821-2025-EMAPE/GG del 18 de julio de 2025, dejando expresa constancia que, no tiene conocimiento, documentación y menos aún participación en los mismos, debido a que la fecha de los documentos que habrían sustentado la ilegal compra son anteriores a la fecha que han asumido sus respectivos cargos, así como han solicitado toda la documentación relacionada a la referida carta de crédito y compra ilegal.

Frente a estos hechos irregulares, con Carta N°D000142- 2025-MML-OGSC-SSC-OAC-SR2 del 09 de julio de 2025, el Regidor Luis Gallardo Gálvez solicitó a la Gerencia Municipal que entregue varios documentos, entre los cuales están:

1. Comunicación oficial No. D000024-2025-MML-GMM de fecha 19 de mayo del 2025, con la cual, la Gerencia Municipal adjudicó a la empresa estadunidense ACROW CORPORATION OF AMERICA, la compra de 3 puentes modulares y de USO TEMPORAL por $ 8, 500, 000.00 de dólares americanos, de forma directa y sin concurso público alguno.

2. Carta de Crédito No.551 45100170 emitida por el Scotiabank a nombre de EMAPE S.A., para garantizar por $ 8, 500, 000.00 de dólares americanos de la compra de 3 puentes modulares y de USO

TEMPORAL a favor de la empresa estadunidense ACROW CORPORATION OF AMERICA, gestionada mediante una usurpación de funciones por la Gerencia Municipal.

3. Contrato suscrito con la empresa ACROW CORPORATION OF AMERICA de fecha 02 de junio de 2025, para la compra de 3 puentes modulares y de USO TEMPORAL por $ 8, 500, 000.00 de dólares americanos, trasgrediendo y desconocimiento la Ley N° 32185, la Ley N° 32069 y el Decreto Supremo N°009- 2025-EF.

INTERVENCIÓN DE

LA CONTRALORÍA

En sesión de concejo 13-2025 del 17 de julio de 2025, el Regidor Luis Gallardo Gálvez denunció los hechos antes mencionados y mediante la carta N° 161-2025 MML-OGSC – OAC – SR2, solicitó la inmediata intervención de la Contraloría General de la República y que la Gerencia Municipal informe sobre los graves hechos suscitados.

A pesar de todo ello, el 17 de julio de 2025 con Informe N° 00007 2025-MML-ALCUFPE, la Unidad Funcional de Proyectos Especiales de la Municipalidad de Lima, indica que debe implementarse un puente modular metálico de carácter provisional para restablecer el tránsito vehicular mientras se desarrolla el expediente técnico y ejecución del proyecto definitivo del Puente Los Girasoles (Morón) ubicado en el eje vial que conecta la Carretera Central con la urbanización Girasoles, en los distritos de Chaclacayo y Lurigancho-Chosica.

Este informe sirve de sustento para que se haya emitido el dictamen 123-2025-MML/ CMAEO del 21 de julio de 2025 que ha servido para citar a sesión extraordinaria de concejo 18-2025 para el día viernes 25 de julio de 2025 con la finalidad que el concejo municipal declare de interés prioritario metropolitano la adopción de medidas inmediatas y urgentes con el fin de recuperar y atender la situación de riesgo estructural del Puente Los Girasoles (Morón) ubicado en el eje vial que conecta la Carretera Central con la urbanización Girasoles, en los distritos de Chaclacayo y Lurigancho-Chosica.

Con estos actos, se busca ocultar los efectos de los actos delictivos antes mencionados y con ello se configura el delito de encubrimiento real del art. 405 del Código Penal.

Debe resaltarse que, existe de documentación suscrita por la anterior titular de la Gerencia General de EMAPE S.A., Scarley Díaz Cáceres y que actualmente funge de Gerente Municipal de la Municipalidad de La Victoria, donde se habría solicitado de forma ilegal a la Gerencia Municipal la compra de 2 puentes modulares y respecto de la cual, debería tener conocimiento el Directorio de EMAPE S.A., que está presidido por el señor Mario Casaretto La Torre y conformado por Juana Berrocal Yndigoyen, Katherine Ampuero Meza, Alejandro Jiménez Morales, Katherine Ampuero Meza y Claudia Ruiz Canchampoma. Cabe resaltar que, Claudia Ruiz Canchampoma cuenta con una investigación ante la fiscalía anticorrupción por presuntos actos ilegales y de corrupción en la administración del Circuito Mágico del Agua en su gestión como Gerente General de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A.

– EMILIMA S.A., que ahora se encuentra a cargo del Servicio de Parques de Lima – SERPAR, donde la citada funcionaria es la actual Gerente General.

DATOS: EL REGIDOR GALLARDO señaló que esa compra fue hecha sin ningún tipo de licitación pública. Señaló que el día de hoy viernes, en sesión extraordinaria se tocará nuevamente ese tema declarando como una necesidad, cuando prácticamente ya se ha hizo toda la compra. Por ello pidió a la Contraloría tomar cartas en el asunto.