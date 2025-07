Abuso de aerolínea: JetSmart dejó en tierra a youtuber peruano Hugox Chugox tras fallas en su sistema y presunta sobreventa de vuelos

Hugo Xavier Pillco Rivero, conocido como Hugox Chugox, denuncia que la aerolínea le cobró por servicios gratuitos y luego le negó el abordaje pese a tener reservas confirmadas

El youtuber peruano de contenido cultural Hugo Xavier Pillco Rivero, conocido como Hugox Chugox, vivió una odisea con la aerolínea JetSmart el pasado 23 de julio que terminó con él y su familia varados en Arequipa. La empresa le negó el abordaje de su vuelo a Lima de las 9 pm pese a haber realizado el check-in horas antes, le cobró por servicios que promociona como gratuitos y aparentemente sobrevendió el vuelo que tenían reservado. La situación se agravó porque su hija de 6 meses se encontraba enferma y necesitaba regresar urgentemente a Lima.

El calvario comenzó con fallas técnicas

Los problemas iniciaron cuando Pillco intentó hacer el check-in en línea para el vuelo JA 7008. El sistema de JetSmart mostraba una pantalla en blanco y desplegaba un mensaje que decía: «We have not been able to check you in online, please go to the airport counter on the day of your flight to check in at no additional cost» (No hemos podido hacer tu check-in en línea, por favor ve al mostrador del aeropuerto el día de tu vuelo para hacer el check-in sin costo adicional).

Esta misma falla técnica ya había ocurrido en su vuelo de ida de Lima a Arequipa, donde la aerolínea sí cumplió su promesa y le entregó gratuitamente la tarjeta de embarque en el mostrador. Sin embargo, en Arequipa la situación cambió drásticamente.

Cobros indebidos y maltrato al cliente

Al llegar al counter del aeropuerto de Arequipa, los empleados de JetSmart le informaron que debía pagar 40 soles por cada tarjeta de embarque. El youtuber accedió molesto a pagar los 120 soles correspondientes por él, su esposa y su hija de 6 meses, contradiciendo lo que indicaba el propio sistema de la aerolínea.

El panorama empeoró cuando los empleados le comunicaron que solo aparecían registrados él y su hija en el sistema, pero no su esposa. Pese a haber realizado el check-in de los tres pasajeros horas antes del vuelo, el sistema de la aerolínea no había registrado correctamente la información. Pillco denunció además el maltrato recibido por parte de una trabajadora de JetSmart durante este proceso.

Sobreventa encubierta y negativa final

Tras pagar por un servicio que JetSmart promociona como gratuito en su página web, la empresa le negó finalmente el abordaje. Los empleados argumentaron que ya era muy tarde para imprimir las tarjetas de embarque, cuando aún faltaba una hora para el despegue del vuelo.

La situación reveló una práctica cuestionable de la aerolínea. Después de cobrar por los servicios y generar expectativas, JetSmart informó que el vuelo estaba lleno. Esta contradicción sugiere una sobreventa deliberada que afectó a pasajeros con reservas confirmadas y check-in realizado previamente.

Gastos adicionales por negligencia empresarial

La aerolínea ofreció nuevos pasajes por 1,200 soles más gastos de hospedaje, una suma que la familia no podía costear de inmediato. En su denuncia pública, Pillco expresó: «@jetsmart_peru hazte cargo de mi caso. No es posible que tenga que pagar S/1200 + hospedaje por culpa de un error en tu sistema, y el maltrato que recibí por parte de una trabajadora».

Pillco y su familia tuvieron que adquirir pasajes con otra aerolínea para regresar a Lima, generando gastos adicionales por la negligencia empresarial. La urgencia médica de su hija enferma hacía imperativo el regreso inmediato a la capital.

Denuncia formal y viralización del caso

El youtuber ya presentó su queja formal ante Indecopi por las irregularidades cometidas por JetSmart. Además, decidió hacer público su caso a través de videos en Instagram, donde documenta las fallas del sistema y las contradicciones de la aerolínea. El caso evidencia prácticas abusivas que afectan los derechos básicos de los consumidores peruanos en el sector aéreo.