Feria del Libro 2025 recibe a miles con invitados internacionales

Del 18 de julio al 6 de agosto, la feria del libro 2025 se convierte en el epicentro cultural de Lima con autores, talleres y más.

La feria del libro 2025 ya abrió sus puertas en el Parque Próceres de la Independencia, en Jesús María. Con más de 140 stands, decenas de invitados internacionales y una variada programación para todos los públicos, se perfila como uno de los eventos culturales más importantes del año.

Un espacio para leer, debatir y disfrutar

La Feria Internacional del Libro de Lima 2025 (FIL Lima) se lleva a cabo del 18 de julio al 6 de agosto en el parque Los Próceres, en Jesús María. Este año, la entrada general cuesta S/ 10 (S/ 5 para estudiantes y adultos mayores), y el ingreso es gratuito para menores de 5 años.

La FIL Lima abre de lunes a domingo, desde las 11:00 a. m. hasta las 10:00 p. m., con actividades diarias que incluyen presentaciones de libros, firmas de autores, conversatorios, conciertos y talleres infantiles. El evento es organizado por la Cámara Peruana del Libro y este año tiene como país invitado de honor a Colombia.

Invitados destacados

Entre los más de 100 autores invitados, destacan figuras como:

Juan Gabriel Vásquez (Colombia), ganador del Premio Alfaguara.



Irene Vallejo (España), autora de El infinito en un junco.



Gustavo Rodríguez (Perú), Premio Alfaguara 2023.



Claudia Piñeiro (Argentina), novelista y guionista reconocida.



Además, habrá una serie de charlas sobre temas de coyuntura como democracia, violencia de género, medioambiente, literatura infantil y derechos humanos.

Novedades editoriales y editoriales presentes

Las editoriales nacionales e internacionales han preparado importantes lanzamientos y promociones. Participan casas como Planeta, Penguin Random House, Estruendomudo, Peisa, Pichoncito, Animal de Invierno, entre otras.

También hay presencia de colectivos independientes, librerías de segunda mano y editoriales especializadas en cómics, manga, poesía y ciencia ficción.

Consejos para disfrutar al máximo

Ve temprano, sobre todo los fines de semana, para evitar aglomeraciones.



Lleva una lista de libros deseados, aunque también deja espacio para descubrir.



Consulta la agenda diaria en la web oficial o redes sociales de la FIL para no perderte presentaciones importantes.



Hidrátate y lleva ropa ligera, ya que el parque tiene áreas abiertas.



Visita los espacios infantiles si vas con niños: hay cuentacuentos, juegos y talleres lúdicos.



No olvides llevar efectivo y tarjeta, ya que algunos stands solo aceptan uno de los dos medios de pago.



Una cita que celebra el pensamiento libre

La feria del libro 2025 no solo es un lugar para comprar libros, sino un espacio para el diálogo y la reflexión. En un contexto donde la educación y la cultura enfrentan múltiples retos, este evento recuerda el poder de la palabra escrita para transformar sociedades.

Un país que no lee es un país que no piensa. Y sin pensamiento, no hay futuro posible.