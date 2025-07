By

Proyecto de irrigación Olmos buscará a nuevo operador junto con Pro Inversion.

Desde septiembre, el Estado asume control total del proyecto a través del PEOT.

Con una decisión firme, la presidenta Dina Boluarte ordenó no renovar el contrato con la empresa brasileña Odebrecht (hoy Novonor) en el emblemático proyecto de irrigación Trasvase Olmos, ubicado en la región Lambayeque. El contrato actual concluye el 25 de septiembre y no será prorrogado por el Gobierno.

A partir del 26 de septiembre, el proyecto continuará bajo la administración del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), entidad del Gobierno Regional, con respaldo legal, técnico y financiero del

Estado. Esta medida será formalizada mediante un decreto de urgencia que transferirá temporalmente las funciones operativas al

PEOT.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que ProInversión convocará un nuevo concurso público para seleccionar al próximo concesionario, asegurando un proceso transparente y competitivo. La decisión de Dina Boluarte representa un punto de quiebre frente al pasado de corrupción que rodea a Odebrecht.

Según datos oficiales, la primera fase de Olmos ha permitido convertir el desierto en un fértil valle agroexportador, irrigando

más de 43,000 hectáreas, generando inversiones pormás de 3,000 millones de dólares y reduciendo la pobreza en la región. El gobierno apunta ahora a ampliar la frontera agrícolaadicionales.

Con esta nueva etapa, el Ejecutivo busca impulsar el desarrollo regional con integridad, promoviendo empleo, producción y divisas para el país. El proyecto Olmos seguirá avanzando, pero sin empresas cuestionadas por actos ilícitos.

La presidenta Boluarte reafirma así su compromiso con una gestión honesta y sin ataduras al pasado, asegurando que obras de gran envergadura como Olmos estén al servicio del pueblo, sin la sombra de la corrupción.

La presidenta Dina Boluarte tomó una decisión histórica: no más contratos con empresas corruptas. El proyecto Trasvase Olmos continuará, pero bajo control estatal y con nuevas reglas. El Perú merece transparencia y desarrollo sin manchas.

El Gobierno Regional de Lambayeque, a través del PEOT, tomará el control total del sistema desde el 26 de septiembre. ProInversión iniciará un nuevo proceso de licitación para elegir a un nuevo operador.

Se priorizará la honestidad, la eficiencia y el bienestar de miles de familias.