SBS detecta bonanza económica de fiscal anticorrupción de Iquitos

La fiscal Celina Otero Amasifuen adquirió al contado dos camionetas nuevas en menos de cinco meses.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) detectó que la fiscal anticorrupción de Iquitos, Celina Otero Amasifuen, realizó pagos al contado por US$ 29,490 y S/ 26,000 para la compra de dos camionetas nuevas, las cuales fueron inscritas en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) con sede en Lima.

Una fuente de la SBS informó que existe un reporte de operación sospechosa emitido por un oficial de cumplimiento, quien advirtió que ambas adquisiciones —realizadas en un corto período y al contado— fueron consideradas inusuales, dado el perfil de ingresos de la funcionaria.

Cabe señalar que Otero ha presentado sus declaraciones juradas de bienes y rentas ante la Contraloría General de la República correspondientes a los años 2021 al 2024, en las que declara ser propietaria de bienes por S/ 278,320, y en el rubro otros, S/ 94,965. En la Sunarp de Maynas figura como propietaria de tres inmuebles y tres vehículos, además de mantener deudas vigentes por un total de S/ 135,115 con el sistema bancario, las cuales viene pagando.

Lo que aún no se ha esclarecido es la procedencia de los fondos con los que adquirió las dos camionetas registradas en Lima.

Compra bajo sospecha

El 18 de noviembre de 2024, Celina Otero y su esposo, el abogado Carlos Morales Guzmán, acudieron a la empresa AUTOLAND, ubicada en el distrito de Santiago de Surco (Lima), para concretar la compra de una camioneta FORD modelo Territory del año 2025, por la cual pagaron al contado US$ 29,490.

Lo que llamó la atención de los funcionarios de la SBS fue el método de pago: el 12 de noviembre, Otero acudió a la automotriz para separar el vehículo, entregando US$ 13,490 en efectivo y transfiriendo ese mismo día US$ 1,000 desde su cuenta. Seis días después, completó el pago con una transferencia adicional de US$ 15,000 desde su cuenta de ahorros en dólares. La boleta electrónica fue emitida a nombre de su esposo, Carlos Enrique Morales Guzmán.

La segunda camioneta, con placa BUA-160, fue adquirida al contado el 5 de abril de 2025 por S/ 26,000. El pago se realizó mediante un depósito a la cuenta de ahorros de Edwin Ocampo Abreu, trabajador de la Municipalidad Distrital de Trompeteros.

La SBS decidió investigar el tracto sucesivo de los propietarios anteriores del vehículo GEELY modelo 2022, ya que los compradores son residentes de Iquitos, pero las inscripciones del vehículo se realizaron en Lima.

Según el registro, el 27 de octubre de 2024, el militar del Ejército Héctor Tejada Mayta adquirió dicha camioneta por S/ 4,500 a la empresa MEDIC HML EIRL, cuyo propietario, Whinny Edson Maytahuari Lavinto, la había comprado previamente al contado por US$ 14,790.

Posteriormente, la empresa MEDIC HML EIRL fue vendida a la pareja conformada por Rosa López Angulo y el militar José Pampani Carrillo. Tras asumir la administración, decidieron aumentar el capital social de S/ 37,000 a S/ 200,000.

La sospecha de la SBS se basa en que la empresa figura en la SUNAT con baja de oficio por no haber sido localizada ni registrar actividad económica. Además, aparece como propietaria de cuatro vehículos adquiridos al contado e inscritos en Sunarp Maynas y Lima, de los cuales tres ya han sido vendidos.

Asimismo, la SBS identificó que la empresa dejó de pagar hace 938 días una deuda de S/ 471,843 correspondiente a un crédito otorgado por el BCP bajo el programa Reactiva Perú, implementado durante la pandemia del COVID-19.

El dato

Celina Otero Amasifuen sostiene que su casa de dos pisos ubicada en la Calle 23 de setiembre E-20 altura cuadra 21 de Calvo de Araujo, distrito de Iquitos, está valorizada en S/ 22.000 según la partida electrónica 00007076 inscrita en la Sunarp Maynas