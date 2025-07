Shakira enciende las redes desde el estudio y promete nueva música en plena gira mundial

La artista colombiana confirma que está creando nuevas canciones mientras continúa su exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que llegará a América Latina en la segunda mitad del año.

La superestrella global Shakira ha vuelto a sacudir a sus seguidores con una publicación que no ha pasado desapercibida.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante compartió una serie de imágenes desde el estudio de grabación con un mensaje que despierta expectativas: “Aquí cocinando… Prepárense para nueva música. Get ready for new music…!! See you in LA, on August 4th and 5th at SoFi Stadium”.

El anuncio no solo confirma que la artista se encuentra trabajando en nueva música, sino que deja entrever la llegada de una nueva etapa en su carrera. En las imágenes, se le ve inmersa en una atmósfera creativa: rodeada de micrófonos, consolas y detalles que remiten a los preparativos de un nuevo proyecto discográfico.

Este anuncio llega en medio de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que arrancó con gran éxito en Estados Unidos y Canadá, y que continuará durante la segunda mitad del año por América Latina, con fechas ya confirmadas en México, Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, entre otros países.

Lo más llamativo es que, pese al ritmo vertiginoso de la gira, Shakira ha logrado encontrar espacios para volver al estudio. La publicación en sus redes confirma que la artista sigue explorando y creando, dejando claro que su energía y pasión por la música siguen intactas.