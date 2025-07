Municipalidad de Surco sobre caso Korina Rivadeneira: “No vamos a permitir que se vulnere a una mujer”

La municipalidad de Surco, a través de su teniente alcaldesa, Eliana Toledo, informó que Dioses del Circo Virtuoso fue clausurado, definitivamente, este martes 22 de julio. Esto luego de que se comprobara que la modelo Korina Rivadeneira fuera víctima de tocamientos indebidos por parte de un bailarín, identificado como Tyler, en el show del pasado domingo 20 de julio.

La autoridad edil cuestionó que en la función se haya vulnerado el derecho de una persona y que la municipalidad le viene mostrando el total respaldo a la actriz de nacional venezolana. “Rechazamos tajantemente ese tipo de espectáculos donde parte del show es ir más allá, porque la palabra no es no y el respeto es el respeto”, enfatizó Eliana Toledo.

Respecto a la clausura definitiva del mencionado circo, señaló que en Surco no se permite espectáculos de esa naturaleza, donde parte del show sea los tocamientos indebidos. “Dentro del marco normativo se ha aplicado sanciones a la productora del circo y hoy día se ha emitido un comunicado clausurando el espectáculo, definitivamente. Porque ellos sacaron el permiso como Dioses del Circo Virtuosos, pero según lo que nos han estado comunicando, es un medio dirigido para mujeres, para adultas, un poco subido de tono, pero no se va a permitir que parte del show sea eso”, explicó.

¿Hubo más tocamientos?

Por otro lado, la teniente alcaldesa de Surco manifestó que la municipalidad apoyará en todo lo que esté a su alcance para que un hecho similar no se repita en su jurisdicción.

“Nosotros como municipalidad apoyamos a korina. No vamos a permitir jamás de que se vulnere de esa forma a una mujer, a un hombre o a un niño”, indicó.

Asimismo, sostuvo que, aunque no haya pruebas o denuncias que revelen que en Dioses del Circo Virtuoso haya habido más tocamientos indebidos, existe el rumor de que habría más casos.

“Al parecer, sí, pero no hay ninguna evidencia, ninguna prueba de que nosotros podamos decir que sí, efectivamente, que parte del show es tocar parte de las personas a las que ellos invitan”, agregó.