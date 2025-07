López Aliaga no quiere su tren:No asiste a reuniones técnicas de coordinación con el MTC

Al darse cuenta que no es viable el funcionamiento del tren hasta por lo menos un año, el alcalde apela a la victimización para no aceptar su error.

Tren solo movilizaría 8,100 pasajeros al día y tendría que tener un subsidio de por lo menos 4.50 por pasajero.

Lima. Mientras la capital enfrenta una crisis de movilidad y transporte masivo, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, decidió no asistir a una reunión técnica clave convocada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para discutir el proyecto del

tren Lima–Chosica. La cita, prevista para este martes, tenía como objetivo revisar el estado de los trenes Caltrain donados por Estados Unidos, así como los aspectos técnicos, financieros y regulatorios de la propuesta ferroviaria.

La ausencia del alcalde ha generado críticas desde el Ejecutivo. El ministro de Transportes, César Sandoval, calificó su inasistencia como una muestra de desprecio institucional. “Decía ‘hablemos’ y cuando decimos ‘vamos a hablar’, desprecia la convocatoria. Es su naturaleza. ¿Qué puedo hacer?”, declaró el titular del MTC ante la prensa.

Pese a que la Municipalidad de Lima enviará un equipo técnico, la falta de presencia política del alcalde en una cita de alto nivel alimenta las dudas sobre su real voluntad de impulsar el proyecto. ¿Se trata de una prioridad para la ciudad o solo de una bandera populista de corto plazo?

CHOQUE DE ENFOQUES:

TÉCNICA VERSUS

PROPAGANDA

El conflicto entre el MTC y la Municipalidad no es nuevo. Mientras el alcalde insiste en iniciar cuanto antes la marcha blanca de los trenes —sin estudios concluyentes ni certificación técnica—, el

MTC ha exigido cumplir con requisitos básicos de seguridad, viabilidad y legalidad.

“No estamos en contra de que funcionen los proyectos de tren, pero deben hacerse bien. Primero lo técnico, luego lo político. No

se puede poner en riesgo la vida de los ciudadanos”, subrayó Sandoval. En otra declaración, comparó la situación con pretender cocinar sin tener cocina, gas ni ollas: una crítica directa a la improvisación del municipio.

López Aliaga, por su parte, intentó justificar su ausencia alegando haber recibido un “trato cuestionable” del ministro. “Yo solo he dado amor a este señor”, declaró, en un tono que algunos analistas califican como evasivo frente a la exigencia de liderazgo responsable.

¿VOLUNTAD POLÍTICA

O SABOTAJE DESDE

DENTRO?

Aunque el discurso del alcalde promueve con fuerza la idea del tren como solución para el este de Lima, sus actos revelan otra cosa. Su negativa a participar en espacios de coordinación técnica y política pone en duda su compromiso real con el proyecto. La gestión

de López Aliaga ha priorizado anuncios mediáticos por encima de estudios de factibilidad y sostenibilidad financiera.

Incluso el costo del pasaje ha sido cuestionado por el MTC. Según Sandoval, el monto por tramo sería inaccesible para los ciudadanos, y sin un plan de subsidio estatal, el proyecto no podría operar con tarifas sociales. “Nada de eso se ha conversado”, advirtió el ministro.

TRANSPARENCIA

BAJO LA LUPA

La reunión convocada por el MTC incluye a entidades clave como la

ATU, SUTRAN, OSITRAN, la Sunat, Ferrovías S.A., el MEF, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. Todos actores que deben velar por la legalidad, eficiencia y transparencia del proyecto.

“Vamos a ver en qué condiciones han llegado no estos trenes, cómo se firmaron los contratos, y si cumplen con las normas”, señaló Sandoval, anticipando que el problema podría ser más profundo de lo que aparenta.

DATOS: AUTOSABOTAJE La ausencia de Rafael López Aliaga en esta mesa de trabajo no es un simple desplante. Es una señal política clara: no está interesado en hacer que el tren funcione bajo reglas claras y con supervisión técnica. Si su apuesta es más propaganda que planificación, el futuro del transporte ferroviario en Lima podría estar siendo saboteado desde la propia alcaldía.