Una mala salud bucal, perjudica el organismo, explica odontóloga Irene Soto

Tendencia dental 2025: El recorte de encías indoloro como solución estética accesible y segura

Profesional, explica cómo el desarrollo de la tecnología beneficia a los pacientes para una mejor salud bucal y evita enfermedades patológicas

Se dice que una bonita sonrisa es la mejor carta de presentación de una persona. Y muchas veces por temor al dentista, dejamos de cuidar nuestra salud bucal. Sin embargo, conforme avanza la tecnología, visitar al odontólogo ya no se convierte en un día de preocupación.

Todo lo contrario, es toda una experiencia donde lo menos que se siente es dolor, explica la especialista Irene Soto, que acaba de cumplir 16 años como profesional de esta área donde combina experiencia y tratamientos personalizados.

“Una de las premisas de mi consultorio es que aquí no hay dolor, aquí no tiene que haber quejas, tenemos que darle lo mejor a nuestros pacientes. Aquí vienen pacientes con muchos traumas, pero siento que se está cambiando todos esos miedos porque ahora es más amigable. La nueva generación de padres está cambiando esa idea y llevan a sus hijos a hacer su chequeo de profilaxis”, comenta la doctora Soto.

Destaca que uno de los procedimientos que se está convirtiendo en el más habitual para mejorar la sonrisa es el «corte de encías», también conocido como gingivectomía o gingivoplastia, es un procedimiento odontológico que consiste en remodelar o eliminar el exceso de tejido de las encías que cubre los dientes. Y gracias a la tecnología con la que cuenta ahora, se realiza sin dolor.

“Esta técnica ahora lo uso para el 90% de los pacientes, lo aprendí en el 2011, cuando estaba en la especialidad, lo aplico para pacientes que tienen los dientes chiquitos y no muestran mucho su sonrisa. Antes se hacía el corte con un bisturí y se ponía un cemento tipo ‘toffee’ y el paciente estaba 3 días así, ahora lo hago con láser y ya no hay postoperatorio. Eso es lo bueno de la tecnología que se usa en las grandes clínicas internacionales y yo lo he implementado en mi consultorio donde los costos son accesibles para todos. Nosotros nos vamos actualizando constantemente fuera del país, somos de la escuela brasilera que es número uno en Latinoamérica en este avance de la tecnología”, destaca la odontóloga Irene Soto.

En su consultorio (ubicado en la Av. Mariscal la Mar 326, Miraflores), la tecnología de vanguardia es una herramienta esencial al servicio del paciente. Equipos como el escáner intraoral –que reemplaza a las molestas pastas de impresión–; la anestesia digital, que permite intervenciones rápidas y sin dolor; el láser para encías, o la radiología digital para planificación en 3D, forman parte del día a día. Todo está pensado para mejorar la precisión, la experiencia y los resultados.

“En nuestro consultorio contamos con escáner para hacer impresiones de la boca, antes se usaba como una masa para hacer trabajos de corona, puentes, ortodoncia o lo que fuere, ahora te paso la máquina, pongo la computadora y va grabando y sale tu boca en 3D. Con eso trabajo ortodoncia invisible, carillas, planificación de diseño de sonrisa, para muchas cosas en realidad. Estamos en constante capacitación para manejar estos equipos y materiales dentales de vanguardia”, afirma Soto que cuenta con todo un equipo de profesionales para beneficio de los pacientes.

MALA SALUD BUCAL PERJUDICA AL ORGANISMO

La doctora Irene Soto muestra su preocupación por el descuido de la salud bucal en el país, donde no hay una cultura de aseo en los niños. “Lastimosamente no hay la sabiduría de lavarle los dientes después de cada comida a los niños, no hay prevención. El gobierno no se ha preocupado por la salud bucal, tan igual como de la salud mental que afecta a largo plazo”.

¿Qué tipo de enfermedades podría darnos si no tenemos una buena salud bucal?

La boca es la entrada de las enfermedades, por ejemplo: los pacientes diabéticos sufren mucho de la periodontitis (enfermedad que ataca la encía y el hueso que sostiene el diente) y esa bacteria va destruyendo el diente, se encuentra cuando no te lavas los dientes, cuando no usas hilo dental o tienes una enfermedad como la diabetes. No se nota por dentro, cuando se empieza a mover el diente, el mal olor, los dientes muy pigmentados o porque al cepillarte te sale sangre. Tiene que ver muchísimo la salud bucal con las enfermedades patológicas”, destaca.

