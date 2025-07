Hospital Papa Francisco de Manchay comienza a hacerse realidad tras tres décadas de espera

By



La esperada obra beneficiará a más de 350 mil pobladores de Manchay, Cieneguilla y zonas aledañas



Luego de años de lucha, trámites y promesas postergadas, hoy se iniciaron oficialmente las obras del Hospital Papa Francisco, un proyecto largamente reclamado por la población de Manchay, Cieneguilla y localidades aledañas, que beneficiará a más de 350 mil pobladores. En el acto estuvo presente el ministro de Salud, César Vásquez Sánchez.

Este hito es el resultado de un esfuerzo articulado con el Gobierno Central, a través del Ministerio de Salud, la DIRIS Lima Sur, el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) y el gobierno local. “Durante años tocamos puertas, insistimos, enfrentamos trabas y corregimos errores. Hoy vemos con emoción que ese esfuerzo rinde frutos. Hemos dejado atrás la demagogia de los gobiernos pasados”, destacó el alcalde de Pachacámac, Enrique Cabrera Sulca.

Asimismo, agregó que el terreno donde se levantará el hospital pasó por un complejo proceso de saneamiento físico legal. Este proceso permitió, finalmente, dar inicio a los trabajos de construcción.

La obra no parte de cero. Es la continuación de gestiones previas y del trabajo de dirigentes que han dejado un legado de lucha por el derecho a la salud en condiciones dignas, señaló. En ese contexto, anunció la próxima construcción de tres postas médicas adicionales en la zona.

Durante su intervención, el ministro de Salud, César Vásquez Sánchez, reafirmó su compromiso con el bienestar de toda la población y agradeció a Dios por la oportunidad de compartir esta jornada histórica junto a una multitud que ha esperado durante décadas este momento.

“Estamos presenciando un acto que quedará en nuestra memoria. Este es el inicio de la realización de un sueño que llevaba 30 años dormido entre los cerros, el polvo y el olvido. No se trata solo de poner una primera piedra más, sino de comenzar verdaderamente la construcción de este hospital tan reclamado por el pueblo de Manchay. Hoy, todos somos protagonistas de esta transformación que no puede esperar más”, expresó emocionado el titular del sector.

El ministro destacó que se han roto barreras y superados obstáculos administrativos para llegar a este punto, y que ya se encuentran en el terreno las maquinarias de la empresa encargada de la ejecución, con una inversión superior a los 50 millones de soles.

Asimismo, anunció que este lunes se dará inicio a otra obra de envergadura en Comas: la modernización del Hospital Sergio Bernales, y recordó que al asumir la gestión encontró 57 hospitales paralizados, los cuales ya cuentan con una hoja de ruta definida para su culminación.

Finalmente, informó que el Ministerio de Salud entregará tres ambulancias nuevas, una destinada a Cieneguilla y otra a Pachacámac, fortaleciendo la capacidad de respuesta en emergencias de estas jurisdicciones.