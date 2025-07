América estrena «La Subasta» con éxito y renueva las noches familiares

By

América Televisión reafirma su compromiso con el entretenimiento familiar con el exitoso estreno de La Subasta, su nueva propuesta de los domingos por la noche que combina emoción, sorpresas y mucha diversión para grandes y chicos.

En su debut, el programa logró captar la atención de miles de televidentes, consolidándose como una de las opciones más vistas en su franja horaria. Según cifras de Kantar Ibope del domingo 20 de julio de 2025, La Subasta obtuvo un rating general de 5.9 puntos y un share de 12.8 %, alcanzando picos de hasta 9.0 % puntos en hogares DE (Lima + 6 ciudades) durante la primera media hora. En promedio, cada minuto fue visto por 322,748 espectadores.

Con un formato dinámico y fresco, La Subasta llegó para reinventar el prime time dominical. La conducción está a cargo de Mateo Garrido Lecca, quien debuta en señal abierta demostrando naturalidad, humor y una gran conexión con el público.

Mateo Garrido Lecca se mostró muy emocionado y agradecido por la respuesta del público tras el estreno de La Subasta:

“Estoy muy contento. Vi el programa en casa junto a mi familia, me obligó mi esposa, porque yo no quería verme, y al final fue una experiencia muy bonita. Vinieron mis padres, mis hermanos, mi suegra, la pasamos lindo. Recibí muchos comentarios positivos, incluso el taxista que llevó a mi suegra me dijo: ‘¡Te acabo de ver!’. Fue muy emocionante”, comentó entre risas.

El conductor también compartió la reacción de su familia:

“Mi mamá está orgullosísima. Al comienzo no quería que yo hiciera televisión porque le daba miedo el mundo público. Pero ahora es la primera en abrazarme, llorar de emoción y contarle a sus amigas. Está feliz”.

Sobre la recepción del público, agregó:

“Ha sido muy buena, mucho cariño, lo he sentido tanto en redes como en la calle. Estoy agradecido. América confió en mí, y eso es algo que valoro mucho»

En su primer programa, la familia Los Suárez, acompañada por Verónica Linares, fue la primera en participar en esta entretenida competencia, enfrentándose a la familia Los Téllez, quienes estuvieron junto a Rebeca Escribens. Ambas familias compitieron por misteriosos cajas , cada uno con un premio oculto, intentando descifrar su valor real y poder llevarse el premio mayor.

La noche estuvo llena de emoción y grandes momentos, culminando con la victoria de la familia Los Téllez, quienes se llevaron el premio mayor de 20 mil soles, en medio de gritos, aplausos y mucha alegría.

Durante su emisión, La Subasta ofreció momentos cargados de entretenimiento, destacando la participación activa de los invitados y el entusiasmo del público. La propuesta promete mantener a los espectadores al borde de sus asientos semana a semana, gracias a su mecánica original y al carisma de su conductor.

La Subasta todos los domingos a las 7:00 p. m. por América.