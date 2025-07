Pablo Sánchez otorgó «poder absoluto» a Gustavo Gorriti en la Fiscalía, según reveló fiscal Norah Córdova

By

La fiscal provincial rompió su silencio y denunció que el entonces fiscal de la Nación suspendió diligencia en IDL-Reporteros tras llamada de Gorriti y manejó audios reservados desde su despacho

La fiscal provincial Norah Córdova reveló que Pablo Sánchez, cuando era fiscal de la Nación, suspendió una diligencia en las oficinas de IDL-Reporteros tras una llamada directa de Gustavo Gorriti y que manejó audios reservados del caso «Los Cuellos Blancos del Puerto» desde su despacho en el noveno piso. Córdova denunció que Sánchez «le dio poder total a Gorriti» al permitirle acceso privilegiado a información que debía mantenerse en investigación reservada, mientras desviaba a los fiscales encargados del caso.

La suspensión de la diligencia por orden directa

Córdova explicó que la diligencia en IDL-Reporteros se interrumpió por intervención directa de Gorriti. «Se suspende primero porque Gorriti entra de manera prepotente y le dice ‘He hablado con el fiscal de la Nación (Pablo Sánchez), y lo va a llamar'», relató la fiscal.

La fiscal defendió que la diligencia era legal y necesaria para obtener los audios originales del caso «Los Cuellos Blancos del Puerto». Según Córdova, el objetivo era «obtener las evidencias, es decir, la génesis de esos instrumentos, para dar inicio a las investigaciones», no vulnerar derechos periodísticos.

Los audios reservados en poder de Pablo Sánchez

Un dato clave surgió cuando Córdova escuchó las grabaciones de la diligencia. «En el audio, (Glatzer) Tuesta le dice a Rurush: ‘Hace dos días he hablado con Pablo Sánchez sobre los audios’. Quiere decir que Pablo Sánchez tenía los audios. ¿Por qué los tenía, si esa investigación era reservada y tenía que estar en la Fiscalía del Callao? Hay que preguntárselo a él».

Tras el incidente, Córdova acudió a la Junta de Fiscales Supremos. Pablo Sánchez la instruyó: «Me manda a buscar a Rocío Sánchez: ‘Coordinen para ver quién se va a quedar con el caso'».

El descubrimiento en la Fiscalía del Callao

Córdova se dirigió entonces a la sede fiscal del Callao para ubicar a Rocío Sánchez. Al consultar con el doctor Chávez Cotrina, recibió una respuesta reveladora: «¿Qué?’, me dijo. ‘¿Tú no sabes? Hay cientos de audios y los están escuchando en la Fiscalía, en el piso nueve (donde se ubica el despacho del fiscal de la Nación). ¿Tú no sabes?'».

Esta información confirmó las sospechas de Córdova sobre el manejo irregular de la investigación. «Él tenía los audios. Él tenía la información, el poder», aseguró la fiscal.

«Poder total» para Gorriti

Consultada sobre por qué los audios no llegaron a los fiscales anticorrupción sino al jefe de IDL, Córdova respondió: «No sé. Le dio poder total a Gorriti. Tener todos esos audios de autoridades es el poder total».

La fiscal cerró con una denuncia directa sobre el rol de Gorriti en el sistema judicial: «Nosotros sabemos lo que pasa: el señor Gorriti tiene un gran poder en la Fiscalía. Nos duele, pero es la realidad».