Mateo Garrido Lecca debuta como conductor en América con “La Subasta”, acompañado por Verónica Linares y Rebeca Escribens

Este domingo 20 de julio a las 7:00 p. m., América estrena “La Subasta”, la nueva apuesta familiar que marca el debut de Mateo Garrido Lecca como conductor en señal abierta. En su primer programa estará acompañado por dos madrinas de lujo: Verónica Linares y Rebeca Escribens.

“La Subasta” es un novedoso game show que combina intuición, estrategia y entretenimiento. Cada semana, dos familias se enfrentarán en una competencia llena de adrenalina, acompañadas por una celebridad invitada.

Con un fondo inicial de dinero, los equipos deberán tomar decisiones estratégicas para adquirir misteriosas cajas cerradas, cuyo contenido y valor real solo será revelado después de ser compradas.

El objetivo: acumular la mayor cantidad de premios y alcanzar la gran subasta final, donde podrán competir por un premio de S/ 20,000, además de los objetos ganados durante el programa.

“Todos los programas tienen S/ 20,000 en juego al final, y durante el programa se regalan diferentes premios. La familia que saque más ventaja puede participar por los 20 mil soles , pero cualquiera se los puede llevar”, explica Mateo.

“Las cajas pueden contener electrodomésticos, artículos de tecnología o quien sabe hasta una cáscara de plátano”, añadió entre risas.

Mateo Garrido Lecca: “Estoy emocionadísimo”

Sobre su primer programa como conductor en América, Mateo no ocultó su emoción:

“Muy bonito. La verdad que, mira, el que haya público en vivo, uf, la sube un montón porque hay mucha energía. No siento nervios, no siento presión. La verdad que jugar el juego de “La Subasta” en sí está divertido. Las familias vienen con ganas, los invitados suman muchísimo. Pero estoy emocionadísimo de debutar en pantalla chica en América”, dijo entusiasmado.

“La oportunidad es, incomparable. Y tener, las primeras invitadas, como mis madrinas de honor a Rebeca Escribens y Verónica Linares… Muy agradecido porque son figuras de televisión muy queridas, con mucha trayectoria. Si digo que crecí viéndolas me matan ellas, pero es verdad. Me dieron la patadita de la suerte ambas. Verónica fue más cuidadosa, Rebeca no se dejó, digamos ¡pa! Me dio con ganas. Pero lo agradezco porque vino desde el cariño. Tuvieron palabras muy bonitas para mí en el programa”

Sobre su inesperado ingreso a la conducción, agregó:

“Yo no imaginé hacer televisión. No porque no quisiera, sino porque uno a veces no se cree capaz de ciertas cosas, y piensas que la televisión es para la gente de tele, los que ya están ahí. Entonces, que se hayan fijado en mí y que hoy tenga este contacto con todos, con ellas, con la Chola, con mi tío Vílchez… toda la gente de América… Es una locura. Ahora somos colegas. Es muy emocionante. Estoy muy contento, agradecido”.

Además, dedicó el programa a su familia:

“Se lo dedico a mi esposita Verónica, a mi viejita y a mis abuelos… a ellos, que me veían siempre y sé que estarían muy contentos y orgullosos de mí”. expreso visiblemente muy emocionado.

Verónica Linares: “Como pez en el agua”

La periodista y conductora Verónica Linares también se mostró sorprendida con el desenvolvimiento de Mateo en el set:

“La he pasado muy bien, la hemos pasado muy bien con Rebeca. Nos hemos divertido. Yo no conocía a Mateo personalmente, solo lo había visto en televisión y en redes sociales. No había tenido oportunidad de conocerlo hasta ahora que hicimos el programa. Me pareció muy talentoso, con muchos recursos. Y a pesar de que es la primera vez que conduce, parece que lo ha hecho toda su vida. Súper bien, como pez en el agua”.

Y añadió un mensaje especial:

“A Mateo le doy la bienvenida a la familia de América Televisión. Le deseo mucha suerte. Estoy segura de que le va a ir muy bien porque en este primer programa ha demostrado que tiene toda la capacidad para poder conducir este nuevo formato y entrar en los corazones de todos los televidentes. Un beso grande y muchos éxitos”.

Rebeca Escribens: “Tienes todo para ser un gran conductor”

Por su parte, la actriz y conductora Rebeca Escribens expresó con entusiasmo su admiración por Mateo:

“Bienvenido Mateo Garrido Lecca a América Televisión. Desde ya te anuncio que estás en el lugar indicado para desarrollar todo tu potencial como profesional en la conducción. Y es que tienes todo lo que se necesita para serlo: elocuencia, dicción, buen tono de voz, rapidez mental, buen manejo del lenguaje corporal, seguridad, capacidad para improvisar sin perder el hilo y saber escuchar”.

Pero lo que más la impresionó fue su autenticidad:

“Hay algo más con lo que me he quedado gratamente sorprendida y que ruego nunca pierdas: tu naturalidad genuina y cercanía con el público, coronado con algo que no se compra ni se estudia llamado carisma. ¡Felicidades, querido Mateo!”

Sobre el programa, Rebeca agregó:

“Muy cómoda. Se respiró un ambiente jovial y fresco. Les va a gustar mucho a la gente este domingo. Ya saben, a las 7:00 de la noche”.

¿De qué se trata “La Subasta”?

Cada domingo, dos familias integradas por tres personas, y acompañadas por una celebridad invitada, compiten en una emocionante batalla de ofertas para ganar misteriosas cajas cerradas. El contenido de las cajas solo se revela una vez compradas, lo que pone a prueba la intuición, estrategia y suerte de los participantes.

A lo largo del programa, también se entregan premios sorpresa, y solo una familia llega a la ronda final para competir por S/ 20,000 en efectivo.

“La Subasta” también estará disponible en AméricaTvGo, para que nadie se pierda este estreno lleno de emociones, desde este Domingo 20 de Julio a las 7:00 de la noche por América.