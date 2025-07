Fiscalía de crisis y escándalos: Congreso admite denuncia contra fiscal Delia Espinoza

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó investigar a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por presuntamente favorecer a Pablo Sánchez.

 Argumentó que sufrió muchos años en el penal de Challapalca. El Ejecutivo investigará cuestionada excarcelación.

 Esta crisis se da en medio de un nuevo escándalo fiscal sobre maniobras irregulares que involucran a reconocido periodista y el equipo Lava Jato, según reveló Jaime Villanueva, “El Filósofo”.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó investigar a la fiscal de la Nación por presuntamente favorecer a Pablo Sánchez, en medio de nuevas denuncias sobre maniobras irregulares que involucran al periodista Gustavo Gorriti y el equipo Lava Jato.

El Ministerio Público atraviesa una nueva crisis institucional tras la admisión de una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por presuntamente favorecer al exfiscal Pablo Sánchez. Paralelamente, emergen revelaciones sobre supuestos chantajes del periodista Gustavo Gorriti para colocar fiscales específicos en el equipo

Lava Jato, evidenciando las presiones externas que han marcado las decisiones en la institución.

CONGRESO PROCESA

DENUNCIA CONTRA

DELIA ESPINOZA

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó este martes el informe que declara procedente la denuncia constitucional contra Delia Espinoza. El congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular impulsó la acusación que cuestiona el archivo de una investigación contra Pablo Sánchez.

La denuncia sostiene que Espinoza favoreció a Sánchez al no continuar las pesquisas relacionadas con el caso de los audios del Consejo Nacional de la Magistratura. Estos audios revelaron una red de corrupción judicial en 2018 que motivó una amplia reforma en el sistema de justicia.

“Hoy hemos aprobado admitir a trámite la denuncia constitucional en el sentido de que presuntamente habría favorecido a Pablo Sánchez. Ahora corresponde que esta denuncia pase a la Comisión Permanente”, explicó María Acuña, presidenta de la Subcomisión y congresista de Alianza para el Progreso.

El proceso continuará pese al próximo cambio de legislatura. La denuncia pasará a la Comisión Permanente y luego regresará. a la subcomisión en un plazo de 15 días para asignar a un congresista delegado que conduzca la investigación.

REVELACIONES SOBRE

CHANTAJES EN EL EQUIPO

LAVA JATO

En paralelo, emergen graves denuncias sobre las presiones que determinaron la conformación del equipo especial Lava Jato. Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal Patricia Benavides, reveló ante la comisión investigadora del acuerdo con Odebrecht que Gustavo Gorriti chantajeó a Pedro Chávarry para colocar fiscales específicos. “Cuando Chávarry juramenta, Gorriti me llama y me dice que Pérez había ingresado su carta de renuncia a Lavado de Activos en el caso ‘Cócteles’ por temas morales, y Gorriti me dijo: ‘Hazle saber a Chávarry que tiene hasta las 7 de la noche para nombrar a Vela como coordinador del equipo especial y a Pérez como miembro, de

lo contrario voy a publicar la carta y se va a hacer tal escándalo que el señor no va a llegar al día lunes. Eso fue a las horas de juramentado’”, contó Villanueva.

Esta revelación expone cómo decisiones cruciales en la investigación de casos de corrupción habrían estado sujetas a presiones externas. El testimonio de Villanueva, conocido como “El Filósofo”, agrega

nuevos elementos al entramado de irregularidades que han marcado al Ministerio Público en los últimos años.

CRISIS INSTITUCIONAL

PERSISTENTE

Los casos evidencian la persistente crisis institucional en el Ministerio Público. Las denuncias contra Espinoza se suman

a los cuestionamientos previos contra sus antecesores, incluyendo a Patricia Benavides, quien enfrenta acusaciones por liderar una organización criminal.

El sistema fiscal peruano ha experimentado múltiples cambios de liderazgo en medio de escándalos de corrupción. Las revelaciones sobre presiones externas para influir en nombramientos y decisiones judiciales profundizan las dudas sobre la autonomía institucional.

La situación se agrava con la participación de actores externos al sistema judicial en decisiones internas.

El caso Gorriti ilustra cómo periodistas y organizaciones civiles habrían ejercido presiones para determinar la composición de equipos fiscales estratégicos.

DATOS: LA CRISIS del Ministerio Público se profundiza con dos frentes simultáneos: el Congreso investiga a la fiscal Delia Espinoza por presuntamente favorecer a Pablo Sánchez, mientras salen a la luz denuncias sobre chantajes del periodista Gustavo Gorriti para colocar a Rafael Vela y José Domingo Pérez en el equipo Lava Jato, evidenciando las presiones externas que han determinado decisiones cruciales en la institución.