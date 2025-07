Alcalde de Ancón responsabiliza y exige la renuncia del presidente de la ATU (VIDEO)

By

Por la inacción de la llegada de la línea 3 del metro de lima hasta ancón

El burgomaestre se sumó al clamor de miles de vecinos que se congregaron en el paradero de Villa Estela, Km. 39, luego se movilizaron hasta el Congreso y Palacio de Gobierno para exigir que la Línea 3 del Metro de Lima no termine en Comas, como contempla el proyecto actual, sino que se extienda hasta el distrito de Ancón, uno de los balnearios más importantes de la capital y, a la vez, uno de los distritos más alejados y con peor conectividad de Lima norte.

El alcalde de Ancón, Samuel Daza, declaró en los medios de comunicación su preocupación exigiendo medidas inmediatas y efectivas para dar solución a la problemática del transporte en este sector de la capital, son más de 3 millones y medio de pobladores en Lima Norte que se ven afectados diariamente, perdiendo cerca de 5 horas diarias entre ir y venir de Ancón a Lima.

“En el distrito de Ancón contamos con 300 hectáreas destinadas para el MTC, los cuales servirán para albergar toda una red ferroviaria; y que debería construirse de inmediato El Patio Taller Norte con una inversión de 200 Mill y los primeros 15 km de metro sobre vía elevada en la Panamericana Norte, desde Ancón hasta la Av. Trapiche, a un costo muy por debajo de los 80 M/km. Costo menor que el de la Línea 2 cuyo valor supera los 220M/km, como alcalde hago un llamado al ministro para que pueda cambiar de titularidad al presidente ejecutivo de la ATU; si el presidente la ATU no puede hacer algo tan importante para cambiar el trazo; hago un llamado a la presidenta de la república para que voltee los ojos hacia Ancón aquí somos más de tres millones y medio de vecinos en todo Lima Norte, asimismo le exigimos al ministro de transporte que sienta que hay un pueblo que requiere atención de inmediata y no es difícil es sencillo porque la línea 3 todavía recién tiene un perfil de inversión y aún no se hace el perfil de técnico”, afirmó Daza.

Cabe precisar que la Línea 3, según el diseño oficial, conectará San Juan de Miraflores (SJM) en el sur con Comas en el norte, reduciendo el tiempo de viaje entre estos dos extremos de más de tres horas aproximadamente 50 minutos. Sin embargo, la demanda ciudadana es que esta reducción de tiempos y la mejora de la calidad de vida no se limite a Comas, sino que incluya también a Ancón, que se ha transformado en un área urbana con alto crecimiento demográfico.