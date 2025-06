Vizcarra: Poder Judicial decidirá mañana si dicta prisión preventiva

By

Juez decidirá este viernes si dicta seis meses de prisión preventiva contra Vizcarra por coimas durante su gestión en Moquegua.

El Poder Judicial decidirá este viernes 27 de junio si dicta seis meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, investigado por presunto cohecho cuando fue gobernador regional de Moquegua. La Fiscalía lo acusa de recibir S/ 2.3 millones en sobornos de empresas constructoras a cambio de adjudicar los proyectos del hospital de Moquegua y Lomas de Ilo. También ha pedido una condena de 15 años de cárcel e inhabilitarlo seis años para ejercer cargos públicos. El juez Víctor Alcócer ha ordenado su presencia física en la audiencia, prevista para las 9 a. m.

#AudienciasPJ. Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional inicia audiencia de solicitud de prisión preventiva por 6 meses contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo, investigado por el presunto delito de cohecho pasivo propio cuando era presidente regional de… pic.twitter.com/DVtxaYChSq — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) June 26, 2025

Vizcarra: Fiscalía argumenta peligro de fuga

El fiscal Germán Juárez Atoche sostiene que Vizcarra representa un riesgo de fuga. Según su acusación, el exmandatario no tiene ocupación conocida, se desplaza por regiones cercanas a Bolivia y no cuenta con resguardo policial. “No existe ninguna custodia policial. (…) Ya hemos visto que quien era parte de la seguridad del Estado arreglaba los informes de acuerdo con el interés del señor Martín Vizcarra. (…) El acusado puede deshacerse de la autoridad policial cuando lo desee. ¿Riesgo de fuga? Ahí está: no tiene ninguna medida, está libre, paseándose”, declaró Juárez. La Fiscalía presentó videos y fotos que muestran a Vizcarra sin escolta oficial, como prueba de ese riesgo.

Vizcarra: Obra pública y sobornos

La acusación fiscal se centra en el periodo 2011–2014, cuando Vizcarra fue gobernador regional de Moquegua. Según la investigación, las empresas Astaldi y el consorcio Obrainsa-ICC le habrían pagado coimas a cambio de adjudicaciones. El Ministerio Público respalda su hipótesis con testimonios de aspirantes a colaboradores eficaces y exempleados del entorno cercano de Vizcarra.

Reprogramación de audiencia

La audiencia, originalmente programada para el 25 de junio, fue suspendida porque Vizcarra se conectó virtualmente desde San Martín, pese a la orden judicial de asistir presencialmente. Su defensa argumentó que la notificación llegó tarde y pidió más tiempo para preparar su estrategia legal. El juez aceptó y reprogramó la audiencia para el día siguiente, 26 de junio. Sin embargo, será este viernes cuando se defina su situación.

Posible sentencia

Además del pedido de prisión preventiva, la Fiscalía busca una condena de nueve años por el hospital de Moquegua y seis por el proyecto Lomas de Ilo. También plantea inhabilitarlo seis años para ejercer cargos públicos. Esta medida se sumaría a otras ya impuestas por el Congreso.

Las sospechas sobre un intento de fuga no son nuevas. En mayo, la Policía Nacional advirtió que Vizcarra podría escapar hacia Bolivia o Brasil, por sus posibles vínculos con empresas investigadas por corrupción o con exautoridades de esos países.