Patatón 2025 convoca a Lima para donar 10 toneladas de alimento a animales rescatados

By

El festival Patatón 2025 busca ayudar a más de 5,000 animales con atención veterinaria gratuita y donaciones de alimento en el Circuito Mágico del Agua.



Patatón 2025 se realizará el sábado 28 y domingo 29 de junio en el Circuito Mágico del Agua, con ingreso libre. La meta es recolectar 10 toneladas de alimento para perros y gatos que viven en más de 50 refugios del país. Además, ofrecerá servicios veterinarios gratuitos, charlas y actividades para concientizar sobre el abandono animal y fomentar la tenencia responsable. Más de 5,000 animales podrían beneficiarse directamente.

Una cita para la solidaridad animal

En el Perú, miles de animales enfrentan abandono, enfermedades, hambre y maltrato a diario. Muchos han sido dejados a su suerte en las calles, sin acceso a cuidados básicos. Para visibilizar esta problemática, Serpar, en coordinación con la Municipalidad de Lima y la Fundación Rayito, ha organizado la Patatón 2025, una jornada solidaria dirigida a mejorar la vida de estos animales invisibilizados.

Durante los dos días de festival, los asistentes podrán donar desde un kilo de alimento para apoyar a refugios de todo el país. Si se logra el objetivo de 10 toneladas, más de 5,000 perros y gatos serán beneficiados. La donación también ayudará a que más de 50 albergues puedan continuar su trabajo.

Cuidado gratuito para quienes no tienen voz

Además de recolectar alimento, Patatón 2025 ofrecerá atención veterinaria sin costo para los animales asistentes. Se brindarán más de 1,000 vacunas para perros y gatos, desparasitación, limpieza de oídos, tratamiento antipulgas ilimitado y peluquería canina, todo sujeto a disponibilidad. “Existen muchos casos de mascotas que están expuestas a maltratos, hambre, frío y enfermedades que afectan su bienestar físico y emocional. Precisamente con el objetivo de revertir esta situación se ha organizado la Patatón 2025 y así promover la tenencia responsable de mascotas”, afirmó Claudia Ruíz, gerenta general de Serpar.

El festival funcionará ambos días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El ingreso será libre por la puerta 4, zona Logia, del Circuito Mágico del Agua.

Más que un evento, un acto de responsabilidad colectiva

Durante el festival también se realizarán charlas sobre tenencia responsable, orientadas a personas interesadas en cuidar mejor a sus mascotas o adoptar. Además, se llevará a cabo la “Gran Tombolatón” y una rifa a solo S/ 5, cuyos fondos serán destinados a los albergues participantes.

La organización insiste en que adoptar no solo transforma la vida del animal rescatado, sino que también tiene un impacto en la salud emocional de las personas y en la salud pública. Al adoptar se reduce la sobrepoblación canina, se apoya a los refugios, se combate la crueldad de los criaderos y se fomenta una sociedad más empática y responsable.

Patatón: una acción política concreta

En un contexto donde el abandono animal es una muestra más de las desigualdades estructurales que afectan a los más vulnerables, la Patatón se posiciona como una respuesta directa y colectiva. No es solo un evento: es una forma de visibilizar el abandono sistemático, de exigir corresponsabilidad ciudadana y de enfrentar una crisis que muchos prefieren ignorar. Serpar y sus aliados no piden caridad, sino compromiso. La Patatón 2025 interpela a la ciudad: ¿Quién cuida a quienes no tienen voz?