¿Sabías que es más barato estudiar en el extranjero que en una universidad privada de Perú?

Existe una agencia internacional que te brinda la oportunidad de seguir tus estudios en Canadá, Irlanda, Estados Unidos, Alemania o Francia con una asesoría personalizada que te acompañará toda la vida

Estudiar en universidades públicas de Canadá o también privadas de países como Inglaterra, Estados Unidos, Irlanda, España o Francia puede resultar más barato y una mejor inversión a largo plazo que educarse en una universidad privada en Perú, señaló la Chief Executive Officer (CEO) de Time to Go Global, Verónica Maldonado.

La CEO, destacó que esta agencia internacional ha colocado exitosamente, desde el 2021, a cerca de 100 estudiantes de Ecuador, Bolivia, Perú y Chile en universidades de América y Europa, acompañándolos en todo el proceso, desde sus trámites para su traslado hasta su estadía y colocación en una universidad.

“Ayudamos a mejorar el futuro de quienes buscan seguir creciendo, otorgándoles las mejores opciones para estudiar en una universidad fuera del país, que les ofrece un estilo de vida más completo y enriquecedor. Donde tienen la posibilidad de trabajar legalmente para cubrir sus gastos, mientras estudian y ganan experiencia profesional”, recalcó Maldonado.

Además, varias ciudades ofrecen opciones para quedarse a vivir después de graduarse, facilitando la residencia o permisos de trabajo. Esto convierte la educación en el extranjero no solo en una inversión académica, sino en una puerta de entrada a una mejor calidad de vida y oportunidades a largo plazo que muchas veces superan lo que ofrece una institución privada de nuestro país.

“Esta agencia educativa no solo brinda la oportunidad de otorgar la mejor educación del mundo en otros países, sino que ofrece el soporte personalizado durante todo el proceso. En una relación que empieza hoy y durará toda la vida”, recalcó.

Además, para ampliar sus opciones, participan en las ediciones internacionales de eventos educativos de gran escala en Canadá y Estados Unidos como el International Consultants for Education and Fairs (ICEF) y el Canada Partnership Forum (CPF), lo que refuerza su trabajo.

Refirió que también organizan campamentos para jóvenes de 13 a 17 años, con el apoyo de las universidades de Oxford, Cambridge, Yale, UBC, Mc Gill y Toronto, entre otras. Asimismo, dentro de sus programas preparan con el idioma inglés para que los jóvenes ingresen directamente a las universidades que lo requieran.

“Los ayudamos para calificar los exámenes internacionales de habla inglesa como: el International English Language Testing System (IELTS), el Test of English as a Foreign Language (TOEFL) y el Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP) para facilitarles su adaptación inmediata”, apuntó.

Cabe destacar, que Time to Go Global es la única agencia peruana que fue reconocida con el premio Rising Star de la CPF e ILAC, en un evento realizado en Vancouver, y los podrás encontrar en la Expouniversidad 2025 que se llevará a cabo del 25 al 28 de junio, en el Centro de Exposiciones del Jockey Plaza, en Surco.