Gasolina subirá el doble: ante conflictos armados en Medio Oriente y Ucrania

Gobierno debe garantizar operaciones del Oleoducto Nor Peruano y recuperar Lotes I y VII de Talara.

En pronunciamiento público, la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (FENPETROL) exhortó al gobierno de la presidenta Dina Boluarte a priorizar y garantizar la protección integral del Oleoducto Nor Peruano (ONP), infraestructura estratégica que abastece de crudo a la Nueva Refinería de Talara (NRT) y que en los últimos meses ha sufrido reiterados atentados y sabotajes que impiden su normal funcionamiento, situación que afecta ostensiblemente la situación financiera de la

empresa Petróleos del Perú Petroperú S.A.

El Oleoducto Nor Peruano, operado por Petroperú, transporta petróleo crudo desde los lotes ubicados en la selva de Loreto hasta la costa norte, en Piura, garantizando así el abastecimiento de la Nueva Refinería de Talara, que es uno de los proyectos de ingeniería energética más importantes de América Latina y entre los cinco más importantes a nivel mundial en términos de capacidad o producción. Esta instalación está plenamente capacitada para servir y garantizar el suministro de combustibles refinados a nivel nacional, incluso en un contexto de crisis global como los actuales conflictos armados entre Israel, Irán y Palestina, así como la guerra entre Ucrania y Rusia, siendo un motor clave para la seguridad y soberanía energética nacional.

Sin embargo, la paralización constante del ducto debido a ataques y tomas violentas por grupos inescrupulosos y antinacionales viene generando pérdidas millonarias a la empresa, obligando a la importación de crudo a precios internacionales más altos, afectando la economía de Petroperú con el riesgo de encarecer el precio de los combustibles para la población.

Al respecto, el secretario general de FENPETROL, Rafael Noblecilla Escobedo, declaró: “El gobierno de la presidente Dina Boluarte, por

mandato constitucional, debe garantizar la intervención inmediata de las fuerzas policiales y militares para proteger integralmente la operación del Oleoducto Nor Peruano y evitar nuevos actos de sabotaje. Asimismo, hoy existe una oportunidad histórica para recuperar los lotes petroleros I y VI de Talara, cuyo control permitiría asegurar una provisión estable de hidrocarburos para el mercado interno, fortaleciendo la operatividad de la Nueva Refinería de Talara (NRT) y consolidando nuestra soberanía energética.”

FENPETROL subraya que, ante la agudización de la crisis geopolítica global como consecuencia de los conflictos armados en Medio Oriente y Europa del Este, resulta vital reforzar la autonomía energética del país, reduciendo la dependencia de la importación de crudo y asegurando una producción nacional estable.

Los trabajadores petroleros anunciaron que se mantendrán vigilantes y dispuestos a defender con firmeza la seguridad y operación del Oleoducto Nor Peruano y la integridad de PETROPERÚ, en defensa de la economía nacional y el desarrollo del Perú.