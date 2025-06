¿Qué hacer si tus datos se ven afectados por un ciberataque?

By

* Las filtraciones de datos se han vuelto alarmantemente comunes en los últimos años: casi todas las semanas leemos un nuevo titular sobre el robo masivo de información personal.

El gigante minorista de ropa interior, Victoria’s Secret, tuvo que cerrar su sitio web tras un presunto ataque de ransomware. Casi al mismo tiempo, uno de los sistemas de salud más grandes de EE. UU. advirtió que probablemente hackers robaron datos médicos y personales de pacientes en un ciberataque.

Incluso Insight Partners, una firma global de capital de riesgo, reveló que intrusos podrían haber obtenido información bancaria y fiscal de sus inversores en una filtración de datos. Las cifras respaldan esta tendencia: casi 5500 millones de cuentas en línea se vieron comprometidas en todo el mundo en 2024, esto es aproximadamente 180 cuentas cada segundo.

Según los expertos en ciberseguridad de Bitdefender e Intecnia Corp, es fundamental saber cómo responder a estos ataques. Si sospecha que sus datos personales han sido comprometidos, ya sea por una brecha de seguridad corporativa o un ataque malicioso, mantenga la calma. A continuación, presentamos cinco señales de alerta a las que debemos prestar atención y las acciones recomendadas en cada caso.

Intentos de phishing después de la violación: Estas estafas suelen usar información filtrada para crear mensajes convincentes que le piden que «verifique» sus cuentas o proporcione información más confidencial. Para ello, se recomienda no hacer clic en enlaces ni archivos adjuntos sospechosos, visitar siempre el sitio web oficial de la empresa para consultar el estado de su cuenta y compruebe los datos del remitente.

Transacciones fraudulentas: Una filtración de datos puede exponer la información de su tarjeta de crédito o bancaria, lo que puede dar lugar a fraudes. Para ello, se recomienda vigilar de cerca sus resúmenes bancarios y de tarjetas de crédito para detectar cargos no autorizados, informar inmediatamente el fraude a su banco o al emisor de la tarjeta y congelarla si es posible o bloquearla a través de su aplicación bancaria.

Uso indebido de su información sanitaria o de seguros: Si sus datos de salud quedan expuestos, podrían utilizarse para cometer fraudes médicos. Se recomienda revisar sus facturas médicas y resúmenes de seguros para detectar cargos sospechosos, informar cualquier reclamación no autorizada a su aseguradora y proveedor de atención médica y solicitar copias de sus registros médicos para verificar si hay inexactitudes.

Actividad inusual de robo de identidad: Si una filtración expone información personal confidencial, los delincuentes podrían intentar abrir cuentas de crédito a su nombre. Para ello, se recomienda tomar medidas proactivas, como congelar su crédito y utilizar servicios de monitoreo, para tener más posibilidades de detectar el fraude de forma temprana.

Aumento de llamadas o mensajes de texto fraudulentos: Los hackers pueden usar su información personal para hacerse pasar por organizaciones legítimas en estafas telefónicas. Se recomienda tener cuidado con las llamadas y mensajes de texto inesperados para evitar que estos delincuentes exploten sus datos personales.

“En un entorno donde las filtraciones de datos son cada vez más frecuentes, es crucial que las personas actúen con rapidez y decisión. Si sospechas que tu información personal ha sido comprometida, es fundamental mantener la calma y tomar medidas inmediatas para proteger tus cuentas y tu identidad digital”, señaló Claudia Torres, jefa comercial de Intecnia Corp, Country partner de Bitdefender.

Manténgase alerta y practique una buena higiene digital. Esté atento a consecuencias como intentos de phishing, cargos y llamadas fraudulentos. Tome medidas inmediatas si sus datos se ven expuestos, como congelar su crédito, cambiar sus contraseñas y monitorear sus cuentas financieras y médicas. Por eso, Bitdefender puede ayudarle a protegerse de futuras infracciones, alertándole si sus datos aparecen en la web oscura.

