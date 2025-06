Jorge ‘Canito’ Verástegui: Diez años trabajando en Pensión 

Por: Jorge ‘Canito’ Verástegui

Cuando me detengo y reparo en el tiempo transcurrido, me parece increíble que hayan pasado diez años desde que llegué a esta querida institución llamada Pensión 65. Y pensar que vine gracias a una invitación de mi gran amiga Isabel Geldres, para un trabajo de tres meses, con la finalidad de hacer un registro para una exposición fotográfica. La primera comisión de trabajo que realicé fue a la sierra de Lima, pasando Cañete, recuerdo que tuve que caminar dos horas a pie por un camino difícil y llegué a mi destino gracias a las indicaciones de un niño del lugar.

Allí conocí a Rosalbina, una profesora de jacaru, una lengua propia del lugar, que me recibió, junto a otras usuarias, con su vestimenta típica, lo que me sorprendió mucho. De regreso hubo una lluvia infernal, tan intensa, que tuve que envolver en plástico mi cámara fotográfica. Siempre uno recuerda la primera vez.

Por mi trabajo profesional yo conocía todo el Perú, eso creía, pero en Pensión 65 pude conocer el Perú profundo, pueblos muy alejados, de mucha pobreza. Pueblos sin servicios básicos, como en la selva, donde me quedé cinco días. En todo este tiempo he realizado miles de fotografías de usuarios del programa, ancianos de diferentes edades, y pude saber de personajes como “Mashico”, un usuario de 119 años, a quien conocí justo el día de mi cumpleaños y es que no me podía perder esa oportunidad.

He aprendido que a los usuarios no les gusta que los traten como “abuelita”, “papito”, etc. La clave es llamarlos por su nombre de pila.

El 4 de junio cumplí diez años de trabajo y como me han dicho, soy un fotógrafo de dos siglos y ahora el que más ha fotografiado a la población anciana del país. En esta fecha no puedo dejar de recordar tanto a Isabel Geldres, como al poeta Tulio Mora, quienes ya no están entre nosotros.

Ahora, mi hijo Jorge Luis sigue mis pasos, pero con el añadido de que escribe y toma fotos.