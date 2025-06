JNJ desmiente afirmaciones falsas de Francisco Távara y rechaza intento de desinformación pública

JNJ reafirma que la decisión de restituir a Patricia Benavides en el Ministerio Público se ajusta a derecho.

En un pronunciamiento oficial, la Junta Nacional de Justicia aclaró que las acusaciones del miembro Francisco Távara Córdova sobre presunto reglaje y actos hostiles carecen de sustento y distorsionan los hechos ocurridos al interior

de la institución.

En ese sentido, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) respondió enérgicamente a las declaraciones del señor Francisco Artemio Távara Córdova, difundidas el pasado 17 de junio en entrevistas a Canal N y RPP, señalando que contienen afirmaciones falsas que afectan la institucionalidad y promueven desinformación.

En un comunicado firmado por el presidente Gino Ríos Patio, la JNJ rechazó categóricamente la acusación de un supuesto reglaje a Távara Córdova, aclarando que ni la Presidencia ni la Vicepresidencia tienen injerencia en la designación del personal auxiliar de los miembros del Pleno, como asesores o choferes. “Tales decisiones corresponden exclusivamente al propio miembro y a las áreas administrativas responsables”, se precisó.

Respecto a la elección de las actuales autoridades de la JNJ, se recordó que esta se realizó conforme a ley el 6 de enero de 2025. No obstante, Távara se negó a firmar el acta que registraba lo ocurrido en dicha sesión. “Resulta carente de sentido democrático que, cinco meses después, afirme que perder dicha elección fue un acto hostil en su contra”,

indicó la institución.

También se desmintió que el miembro se haya excusado oportunamente de participar en una audiencia del Procedimiento Disciplinario N.º 001-2024-JNJ. Su carta de excusa fue recibida a las 10:31 a.m. del 6 de junio, cuando la audiencia ya se encontraba en curso.

Además, el acto había sido notificado con cuatro días de anticipación, sin que Távara expresara objeción alguna.

Sobre el pedido de información a la Fiscalía de la Nación sobre una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que involucra a Távara, la JNJ indicó que respondió a la denuncia formal de un ciudadano, sin que ello implique un ánimo de vacancia ni persecución.

La Junta también aclaró que la resolución N.º 231- 2025-JNJ, referida al recurso de nulidad del P.D. N.º 001- 2024, fue firmada válidamente por el presidente Ríos Patio, de acuerdo con el reglamento. Por tanto, es incorrecto que Távara afirme que todos los miembros

debieron suscribirla.

Finalmente, la JNJ exhortó al señor Távara a actuar con responsabilidad y apego a la verdad. “La crítica es legítima en un Estado democrático, pero debe fundarse en la verdad, el debido proceso y los canales institucionales”, remarcó.

La institución reafirmó su compromiso con la legalidad, la transparencia y la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía, así como con la unidad institucional.

POSICIÓN DEL

CONGRESO

El pedido de algunossectores para reorganizar y declarar en emergencia el Ministerio Público se justifica, dijo el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, al referirse a la disputa entre las doctoras Delia Espinoza y Patricia Benavides por la titularidad de esa importante institución.

“Es un pedido que se justifica. Todo el país está observando un espectáculo lamentable

en el Ministerio Público, y eso refuerza la idea de que es necesario reorganizar esa institución de manera inmediata”, afirmó Salhuana. Seguidamente, afirmó que una autoridad tiene que entender que primero hay que cumplir las decisiones de entidades constitucionalmente autónomas y que nadie es dueño del puesto.

“Ese espectáculo que hemos visto da una imagen de desorden que no corresponde a un país que queremos construir con seriedad y estabilidad”, refirió. Salhuana adelantó que

se revisará las propuestas legislativas que buscan declarar en emergencia el Ministerio Público. “Ante lo que está sucediendo algo tenemos qué hacer, no podemos cruzarnos de brazos porque el Ministerio Público es central para la investigación de delitos, representa a la sociedad y es el titular de la acción penal. Pero vemos que en las alturas se están arranchando el cargo y eso es realmente pésimo”, concluyó.