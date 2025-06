Estudiantes de la UNFV toman sede central por crisis en matrícula y abandono académico

By

Alumnos denuncian retrasos en matrícula, falta de docentes y abandono institucional. Exigen una solución inmediata.

La noche del jueves 19 de junio, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) tomó su sede principal en el Cercado de Lima para exigir la regularización de sus matrículas y denunciar múltiples carencias académicas. Aseguran que, pese a estar cerca del fin del semestre, aún no figuran oficialmente inscritos. Denuncian además la falta de docentes, el riesgo de perder su carné universitario y la ausencia total de respuesta por parte de las autoridades. La protesta fue respaldada por alumnos de distintas facultades y ha derivado en enfrentamientos con personal de seguridad.

Toman la sede por abandono institucional

Unos 50 estudiantes ingresaron la noche del jueves a la sede central de la UNFV, ubicada en la avenida Nicolás de Piérola. Exigieron solución inmediata a problemas que arrastran desde inicios del año, como la falta de matrícula, la ausencia de docentes durante meses, y la precariedad de servicios básicos como el comedor universitario. Varios estudiantes de Humanidades siguen sin matrícula oficial pese a llevar diez semanas asistiendo a clases.

“Ya estamos en la semana número 10, ya se van a acabar las clases y los estudiantes aún no tienen matrícula. Estamos hablando de carreras como Literatura, Lingüística y otras más”, explicó uno de los estudiantes. Denunció que quienes sí lograron matricularse lo hicieron recién en la semana ocho.

Exigen diálogo y soluciones urgentes

Los manifestantes aseguran que no levantarán la medida hasta recibir una respuesta clara de las autoridades universitarias. “Queremos que nos digan: estimados alumnos, vamos a solucionar este problema, ya están matriculados. No van a perder el año”, exigió uno de los jóvenes. Lamentó que en tres semanas de protestas no hayan recibido respuesta alguna.

La medida fue respaldada por estudiantes de Derecho y de otras facultades que también enfrentan problemas similares. Los jóvenes recalcaron que la responsabilidad recae sobre la Oficina Central de Registros Académicos (OCRAAC), encargada de coordinar y emitir documentación oficial.

Precariedad, represión y silencio institucional

Los alumnos denunciaron que están rindiendo exámenes sin matrícula formal, lo que pone en riesgo la validez de su ciclo académico. También señalaron que cerca de 200 estudiantes de las facultades de letras y humanidades están en la misma situación.

A la protesta acudieron agentes de la Policía Nacional, tras los enfrentamientos registrados entre estudiantes y personal de seguridad. En videos compartidos por los propios alumnos, se observa cómo algunos con el rostro cubierto se enfrentan a los trabajadores de la institución.

Además del problema de la matrícula, los jóvenes advierten que pronto perderán su carné universitario, afectando su derecho al medio pasaje. También expresaron su preocupación por las elecciones a cogobierno. “No se sabe quiénes son oficialmente los estudiantes”, denunciaron.

Sin matrícula, sin derechos

Los alumnos afirmaron que ya realizaron más de tres plantones, sin obtener respuesta. “Hemos tocado las puertas de la administración, la rectoría, la CRACT y otras oficinas, pero solo hemos sido ignorados”, declararon. Ante la falta de diálogo, decidieron tomar la sede central de su universidad. Exigen que las autoridades de la UNFV asuman su responsabilidad y garanticen el derecho a una educación digna y sin trabas burocráticas.