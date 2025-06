Solo 37.3% de vehículos están protegidos frente a un sismo

By

Un terremoto superior a 7 grados podría ocurrir en Lima, según las autoridades, por lo que la Asociación Peruana de Empresas de Seguros elaboró una “Radiografía sobre qué tan protegidos estamos en el país”.

El domingo 15 de junio se registró en el Callao un sismo de 6.1 grados que se sintió en Lima, cobrando la vida de un transportista y generando cuantiosos daños materiales en viviendas, negocios y vehículos. Al respecto, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG) elaboró una radiografía sobre “¿Qué tan protegidos estamos los peruanos?”, ante la ocurrencia de un posible evento de grandes proporciones, sobre el que han declarado varias autoridades.

De acuerdo con el reporte de APESEG, solo 3.5% de los casi 8 millones de hogares en el país cuenta con algún tipo de seguro patrimonial, que le permitirá a la familia afectada cubrir los daños materiales en caso de un sismo o un fenómeno natural.

Se estima que un terremoto de más de 7 grados volvería inhabitable más de medio millón de viviendas en Lima. Cabe indicar que solo 12% de las personas que compraron un seguro de vivienda a través de un crédito hipotecario lo mantiene al terminar de pagar dicha deuda.

Con relación al parque automotor limeño, compuesto principalmente por dos millones de vehículos livianos, solo el 37.3% de las unidades cuenta con un seguro que ayudará a sus propietarios a reparar los daños ocasionados por un movimiento telúrico, como vimos que sucedió el domingo cuando varios autos sufrieron daños por desprendimientos de ladrillos o paredes.

Situación de la infraestructura pública

Alrededor del 75% de la infraestructura pública no cuenta con un seguro, lo que nos convierte en un país vulnerable ante la destrucción de comisarías, hospitales, oficinas de registros públicos, carreteras, entre otros edificios, advierte APESEG.

Recomendaciones de seguridad

APESEG comparte las siguientes medidas de seguridad para actuar frente a un sismo.

Antes de un sismo

Realiza simulacros y prepara un plan de riesgos de tu casa, identificando un lugar para reencontrarte con tu familia. Además, alista mochilas con alimentos no perecibles, agua, medicinas y linterna.

Señaliza zonas seguras como columnas o espacios alejados de ventanas u objetos que puedan caer sobre las personas durante un sismo en tu casa, departamento y/o negocio.

Contempla que plan o herramienta dispones para proteger tu vivienda o negocio, que te ayude a enfrentar las consecuencias económicas o accidentes de un sismo.

Durante un sismo

Si estás en pisos altos, mantén la calma y evacúa una vez haya culminado el movimiento telúrico, no corras de inmediato por las escaleras, no uses los ascensores, y evita las ventanas o puertas de vidrio.

Ubícate debajo de mesas sólidas hasta que pase el temblor o acércate a las columnas que hayas identificado como las más seguras de la vivienda o de la oficina.

Si estás en la calle, aléjate de postes, cables eléctricos y árboles que puedan venirse abajo durante el sismo.

Después de un sismo

Usa las escaleras para evacuar de manera ordenada y desciende con calma para evitar tropezar con otras personas.

Evita llamar por celular, debido a que la red puede saturarse y usa mensajes de texto para conocer en qué situación se encuentran tus familiares.

No regreses a tu domicilio o negocio si no tienes la seguridad de que no haya ocurrido daños estructurales o que puedan caer objetos por las réplicas.

Si existen evidentes daños estructurales en tu vivienda o negocio, toma fotos o graba los daños que haya sufrido, y presupuesta los costos de reparación que necesitará tu inmueble. Con todos estos documentos, un ajustador de seguros autorizado por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) evaluará tu caso y determinará la indemnización correspondiente que el seguro asumirá.

El seguro de hogar es una herramienta financiera diseñada para resguardar tu vivienda y tus bienes en caso de terremotos, incendios, inundaciones o robos. La cobertura dependerá del tipo de seguro que elijas. Si tu seguro considera valor de reconstrucción, en caso de desastre, la aseguradora cubrirá los gastos necesarios para reconstruir o reparar tu casa. Para más información sobre seguros para el hogar ingresa al portal “Dime que tienes seguro” http://bit.ly/4h4T5Aa