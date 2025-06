Productoras impulsan conciertos internacionales en Perú

By

Los conciertos en Perú marcan el 2025 con regresos esperados como Green Day, David Guetta, Prince Royce y festivales de salsa.



El 2025 consolida a Perú como plaza importante de conciertos internacionales. Green Day, David Guetta, Prince Royce y el Salsa Lima Festival lideran una programación marcada por el regreso de artistas que no venían hace años. La reacción de los fans refleja el deseo acumulado por ver espectáculos en vivo, mientras las productoras venden entradas por plataformas digitales y con alianzas bancarias.

Una nueva ola de espectáculos masivos

Este año Lima vuelve a colocarse en el mapa de los grandes conciertos. Las giras internacionales regresan con fuerza tras años de ausencia o cancelaciones, y la cartelera ya incluye a artistas de rock, bachata, salsa y electrónica.

El acceso se estructura por escalas de precios y alianzas con bancos como BBVA o Interbank, que ofrecen preventas exclusivas y descuentos. La mayoría de conciertos se realizará en el Estadio San Marcos, el Estadio Nacional, Arena 1 y Costa 21.

Green Day vuelve tras ocho años

La banda de punk rock tocará en Lima el 27 de agosto en el Estadio San Marcos. Será su primer concierto en el país desde 2017. La gira pasa por Colombia, Chile, Brasil y Paraguay. En preventa BBVA, las entradas costaban entre S/145 y S/355. En venta general, entre S/185 y S/453.30 a través de Ticketmaster.

En redes sociales, muchos fanáticos recordaron su debut en 2010 y expresaron su emoción por el regreso. La banda prometió “un espectáculo épico”.

David Guetta aterriza con su gira mundial

El DJ francés llega a Lima el 20 de septiembre con “The Monolith Tour”. El show será en el Estadio Nacional. Preventa Interbank inicia el 20 de junio por Teleticket. Los precios van desde S/210 en zona general (con descuento) hasta S/341 en VIP.

La última vez que Guetta tocó en Lima fue en 2019. Esta nueva visita reactiva la escena electrónica y convoca a un público masivo, especialmente joven.

Salsa Lima Festival apuesta por una jornada de 10 horas

También el 20 de septiembre, el Estadio Nacional recibirá a más de diez artistas en dos escenarios simultáneos. El cartel incluye a Víctor Manuelle, La India, Jerry Rivera y Tito Nieves.

Las entradas en preventa (17 al 20 de junio) van desde S/42 en tribuna norte hasta S/385 por persona en box. La venta general arranca el 21 de junio por Teleticket. Es uno de los pocos festivales que apuestan por reunir a leyendas de la salsa en un solo día.

Prince Royce regresa con bachata al Arena 1

El cantante de bachata vuelve a Lima con su gira “Eterno” el 1 de octubre, en Arena 1 de Costa Verde. Muchos fans celebraron el anuncio en redes, donde compartieron recuerdos de sus visitas pasadas, la última de ellas hace más de cinco años. Las entradas están disponibles en Ticketmaster.

Reencuentros: Erreway se presenta dos veces

La nostalgia también marca la agenda. El grupo Erreway, conocido por la serie «Rebelde Way», se presentará en Costa 21 el 3 de mayo y el 10 de agosto. En otros países, la gira agotó entradas rápidamente, lo que motivó la segunda fecha en Lima.

Reflejo de un modelo de consumo musical

La avalancha de conciertos muestra el papel de las productoras internacionales y bancos en la configuración del entretenimiento. Las entradas en soles, pero en plataformas extranjeras, y las alianzas con bancos, reflejan un modelo dependiente de dinámicas globales.

El acceso al espectáculo se convierte en un lujo: los precios escalan hasta S/450 por entrada, y los shows más esperados suelen agotarse en preventa. Mientras tanto, la oferta local permanece marginada frente a estos gigantes.

¿Dónde y cómo comprar entradas?

Ticketmaster: Green Day, Prince Royce



Teleticket: David Guetta, Salsa Festival



Preventa BBVA: Green Day



Preventa Interbank: David Guetta, Salsa Festival



Los fans deben revisar constantemente las plataformas y estar atentos a fechas de preventa. En redes, muchos expresan frustración por los altos precios, pero también satisfacción por ver de nuevo a sus artistas favoritos.

Conclusión

Lima vive una nueva temporada de conciertos con nombres internacionales que no venían hace años. La emoción es real, pero también las barreras de acceso. Mientras los fans celebran el regreso de sus ídolos, la industria consolida un modelo de entretenimiento masivo que no es accesible para todos. El 2025 muestra que la música en vivo volvió, pero también que no todos pueden entrar.