Muerte de mototaxista por pared colapsada revela fallas en seguridad estructural y fiscalización municipal

By

Sismo de 6.1 en el Callao dejó un fallecido por colapso de pared y 15 heridos, mientras Indeci advierte que construcciones inseguras y falta de inspecciones agravan riesgos en Lima.

Un mototaxista de 36 años, Jonathan Teófilo Ventura Vega, murió aplastado por una pared que se desprendió de un cuarto piso durante el sismo de 6.1 que sacudió Lima y Callao el último domingo. El jefe de Indeci, general Juan Carlos Urcariegui, confirmó que la pared no estaba anclada a las columnas, lo que la hacía «frágil y en el aire». La tragedia expuso la precariedad de las construcciones y la falta de fiscalización municipal, clave para evitar estos desastres. Además del fallecido, se reportaron 15 heridos, daños en 13 colegios y deslizamientos en la carretera Ollón-Canta.

Construcciones improvisadas y responsabilidad municipal

Urcariegui fue contundente: «Los peruanos no podemos dejar para el futuro lo que debe ser inmediato». Criticó que muchas edificaciones, como la pared que mató a Ventura, se construyen sin cumplir normas básicas de seguridad. «Esa pared no estaba amarrada a las columnas. Era responsabilidad de alguien», insistió. Según el general, los municipios deben realizar inspecciones técnicas constantes (ITSE) para identificar riesgos en edificaciones, pero muchas veces no lo hacen.

«El ITSE es para ver, una vez construido, si hay condiciones de seguridad. El responsable es el municipio», recalcó. Sin embargo, no especificó qué sanciones enfrentan las comunas que incumplen esta obligación. El sistema de fiscalización parece débil, y el resultado son estructuras que colapsan ante sismos moderados, como el de 6.1, un evento común en un país sísmico como Perú.

Daños y protocolos de emergencia

Además del mototaxista fallecido, el sismo dejó daños materiales en varios puntos de Lima. Urcariegui detalló «rajaduras, desprendimientos de cielo raso y cornisas» en el centro de la ciudad. Afortunadamente, estos escombros no cayeron sobre personas. Las autoridades evalúan registrar estos incidentes en el SINPAD, el sistema nacional de gestión de riesgos, para coordinar reparaciones.

En la carretera Ollón-Canta, los deslizamientos bloquearon el tránsito, otro recordatorio de que la infraestructura vial tampoco está exenta de riesgos. Pese a los protocolos existentes, la tragedia del mototaxista muestra que las normas no se aplican con rigor. Mientras los municipios no fiscalicen y los constructores prioricen el abaratamiento de costos sobre la seguridad, los sismos seguirán cobrando vidas evitables. La muerte de Ventura no fue solo «mala suerte», sino el resultado de negligencia acumulada.