PAPÁmor: Un viaje poético entre el dolor y la eternidad del amor filial

José Beltrán Peña convierte el duelo en arte con PAPÁmor, un poemario que trasciende la pérdida para celebrar la vida. A través de versos cargados de simbolismo y prosa lírica, el autor transforma una experiencia personal en un espejo universal, donde el amor por un padre enfermo se vuelve grito, súplica y legado.

Por Fanny Jem Wong

PAPÁmor es la recreación de una experiencia sorpresiva, y sobrecogedora. Si bien sabemos que venimos a este mundo a cumplir un ciclo vital, no siempre estamos preparados para aceptarlo, luchamos con garras y dientes para arrancar de los brazos de la muerte a quienes amamos.

Cada relación humana, en este caso padre-hijo, es diferente y también cómo se enfrentan las situaciones de crisis. No todos gestionamos el dolor de la misma manera, en todo caso los poetas escriben y gracias a este hecho, Beltrán Peña nos conduce simbólica y metafóricamente a través de la maestría de su pluma a varias temáticas: dolor, angustia, desesperación, impotencia pero también valentía, amor, esperanza, fortaleza, gratitud, logrando así capturar al lector. Al abrirse el telón, el lector se hace protagonista.

PAPÁmor (Lima, Gaviota Azul Editores & Sociedad Literaria Amantes del País, dos ediciones: 2019 / 2022), representa una súplica, una esperanza, una oración, una respuesta, una mirada divina, una nueva oportunidad.

Beltrán Peña logra capturar en sus versos el pasado convirtiéndolo en presente, a la par realiza un juego de operaciones numéricas a las que le otorga significado. De esta manera, juega con el tiempo estableciendo conexiones directas con personas, objetos, símbolos y situaciones particulares, recreándolas de forma vivida y creativa. El tiempo, aquí existe y a la vez no, porque su existencia -a través del tiempo-, depende única y exclusivamente de cada instante convertido en presente.

Desde la elección del título del libro, PAPÁmor, el cual, se confirma en la realidad, nos encontramos frente a un poemario de calidad y originalidad literaria por su estructura, por su composición, el uso de una serie de elementos y recursos retóricos, y porque abarca dos géneros: poesía (en varios estilos) y prosa poética.

El poeta de principio a fin nos invita a la reflexión profunda y existencial, en una época crucial, en donde los valores de las unidades familiares y lo que representa el padre en ellas, se ha desfigurado dramáticamente; a través de su poesía nos demuestra que el tiempo invertido en ser buenos hijos, jamás es tiempo perdido, más aún si nuestros padres son ancianos y se encuentran enfermos.

El autor recrea y exorciza su experiencia, universalizándola, otorgándole personalidad y actitudes humanas a los objetos más inverosímiles, -entre ellos “Napoleón” el pequeño peluche-, demostrando con maestría y gran sabiduría que para su poesía no existe ser vivo o inanimado que se resista. Allí su gran aporte a la poesía peruana, no solo porque no existen poemarios en su totalidad dedicados a la figura del padre sino porque tampoco existe un poemario en donde el escenario sea un centro de salud (en este caso una clínica geriátrica). Su versatilidad como escritor es una fuente inagotable y queda a lo largo de todo el poemario por demás demostrada.

¿Por qué leer este libro?

1.- Por su valor terapéutico. La poesía nos ayuda a exorcizar el dolor, sobre todo cuando se trata de la pérdida de un ser querido o la amenaza de que esto suceda. El arte-terapia, al igual, que la poesía-terapia han demostrado científicamente su efectividad, sobre todo en enfermedades de origen psicosomático. Cabe recordar que la palabra poética desde tiempos muy antiguos ha acompañado al hombre en sus oraciones y fórmulas mágicas. Escribirla, leerla y recitarla tienen efecto sobre nuestras cogniciones, nuestra percepción del mundo, nuestra conciencia y nuestro organismo.

2.- Por su valor humanístico: En una época en donde el tiempo es escaso, las presiones sociales, económicas, y psicológicas abrumadoras, no es difícil suponer que todo esto ha tenido consecuencias dramáticas en las familias. Si a esto le sumamos que, los jóvenes perciben a los ancianos como una molestia el asunto empeora. PAPÁmor por tanto es un modelo a seguir, es un artístico ejemplo, porque nos dice y demuestra que todavía, hay esperanza para un mundo mejor.

3.- Por su valor filosófico: El autor nos enfrenta no solo a dilemas morales sobre los deberes de un hijo sino también al cuestionarnos sobre la esencia misma del “ser” y del “estar”, no como meros espectadores sino como protagonistas del drama de la vida. Nos enfrenta así a situaciones que por lo general evitamos, la idea de la muerte del padre para muchos resulta lejana.

Felicito a José Beltrán Peña, porque su obra universalizada toca las fibras más profundas del corazón y del ser de todos, planteando situaciones que todos enfrentaremos en algún momento y que ojalá la suerte nos acompañe, dándonos así una nueva oportunidad. No dudo que, después de leer este libro, no volveremos a ser los mismos.

Anotaré comentarios de tres colegas sobre este libro:

Winston Orrillo: Todo este rico poemario fue escrito mientras acompañaba Pepe Beltrán a su progenitor, y utilizó como soporte -llámese «escritorio»- aquello que se emplea para ingerir, el enfermo, sus alimentos. Asimismo, otros textos nacieron en la sala de espera, y, en las noches, sentado en el muro del frontis de la clínica, mientras se suicidaba cigarrillo tras cigarrillo. Para variar, asimismo, comía alguito. Este poemario, pues, contiene «una historia recreada y poetizada» a raíz de la cual la vida de nuestro hermano (menor) poeta mutará totalmente: «entró al nosocomio como Hijo de su Padre, acompañado de la sirena de una ambulancia-, en una noche negra sin luna», y «salió como Padre con su Papá, en un automóvil, en silencio, en una mañana brillante con alegre sol».

Teodoro J. Morales: La poesía no siempre nace entre alegrías y fanfarrias. El estro del verdadero poeta, habla de hechos que vive, muchos de los que, de manera inesperada asoman a su vida, lo que lo lleva a ir en su expresión más allá de lo que nadie imagina, como en el caso del libro que motiva estas letras. En “PAPÁmor”, José Beltrán Peña, nos hace vivir un momento de vida, que nos permite valorarla, y querer todo lo que es nuestro. Eso es amor.

Carlos Rojas Galarza: A más de tres años y medio de la publicación de PAPÁmor, hoy puedo asegurarle al público lector que el espectro del poemario se ha agigantado como una aureola creciente y envolvente del significado amor padre-hijo y dialécticamente hijo-padre. Esta confluencia simultánea de sentires se intensifica y se hace visible en los momentos imprevistos de dolores umbilicales causados por inexplicables situaciones que los seres humanos no podemos comprender obnubilados en el acto inesperado y desgarrador, donde la muerte pretende arrancarnos a nuestros seres queridos.

Fanny Jem Wong. Poeta y Mg. en Psicología peruana. Fue Directora de Imagen de la SLAP. Autora de cinco poemarios y Jurado del Concurso de la Asociación Peruano China. Prologó el libro Papámor.