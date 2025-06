Efraín Aguilar: “Tengo tres hijos biológicos ymás de 5 mil hijos artísticos”

Texto: Kevin Eneque

*El ‘Papá de las Teleseries’, cuenta a Diario UNO y LAÚLTIMA DIGITAL, sus inicios en la TV, y porque renunció a la dirección de ‘Risas y Salsa’ .

*Reconocido director de teatro y TV recuerda anécdotas de ‘Al Fondo Hay Sitio’ y a sus 80 años, su afición al Tik Tok y la Inteligencia Artificial.

-Efraín, ¿cuál fue el primer paso en tu carrera artística?

El primer paso fue cuando estaba en secundaria y hacia teatro escolar. El diario Última Hora que apoyaba esta iniciativa me premió por dos años como el mejor actor cómico y luego me otorgó una beca para estudiar en el instituto ‘Istrión’ teatro de arte. Mi primer profesor de teatro fue Ernesto Ráez Mendiola y luego vinieron César Urueta, Mario Rivera, Carlos Gassoll, gente de gran nivel cultural. Este instituto era superior a cualquier institución pública y privada de la época.

-¿Cómo defines al humor?

El humor es algo que se te ocurre en este instante. El humor no es repetir algo, no es copiar. Es la capacidad para improvisar, tener agilidad mental.

-¿Te consideras un formador de artistas?

Soy enemigo de ese tipo de términos. Yo brindo la oportunidad para que hombres y mujeres demuestren su talento. Me gusta alentarlos para que ellos mismos encuentren su luz, su camino y vayan tomando conciencia de lo que están haciendo y poco a poco se vuelvan competitivos.

-Muchos te llaman “el padre de la comicidad nacional…

Debe ser por los años, pero ahora soy el abuelo de la comicidad (risas). La popularidad que tengo viene de muchas partes. Reconozco a mis amigos por la forma en que me llaman. Cuando me dicen Petí, son mis amigos del barrio de Magdalena del Mar. En el colegio, me llamaban el Enano Aguilar y luego el “Chato Aguilar”. Los actores y actrices con quienes he trabajado me dicen “Pinocho” y en la calle me llaman “Betito”.

-¿Cuántos hijos tienes?

De mi unión matrimonial con mi esposa Isabel Chávez Esparta, tengo tres hijos hombres (Harold, Conray y Winston) y gracias a mis 60 años de profesor de teatro, debo tener unos cinco mil hijos artísticos (risas)

*MOMENTOS EN AL FONDO HAY SITIO (AFHS)

-¿Es cierto que Adolfo Chuiman no quería el papel de mayordomo en Al Fondo Hay Sitio?

Es cierto, y recuerdo que me dijo: no te pases Efraín, tengo 40 años de trayectoria y me quieres dar el papel de mayordomo. Luego le expliqué que las jerarquías de los personajes no se dan por su estatus. Él no concebía que un mayordomo pudiera ser protagónico. El tiempo me dio la razón; resultó un personaje clave en la serie. Hoy todos lo llaman “Peter”, grandes y chicos.

-Y con Yvonne Frayssinet formaron una gran dupla…

Por su puesto. A ella le prohibí que llamará a su mayordomo como todos, es decir “Peter”. Quienes vieron la serie recordarán que a llamarlo emitía un sonido, algo así como “Pirer” (risas). Y tantas otras historias y anécdotas como cuando me reuní con Mónica Sánchez. Ella no quería el papel de Charito. Al final acordamos que probaría diez días, al final se quedó varias temporadas.

-Efraín, ¿quién se negó rotundamente a participar de la serie?

Osvaldo Cattone. Le imploré, casi rogué que formará parte del elenco. Éramos muy amigos, pero se negó. Ya no estoy para eso, estoy viejo me decía. Pero eso sí, me ayudó a convencer a la actriz Ofelia Lazo para el papel de “Cholita” y ser la esposa de Tulio Loza.

*LA TELEVISIÓN, “RISAS Y SALSA” Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

-Efraín, ¿cómo defines los programas de televisión que has dirigido?

Televisión testimonial y para toda la familia. Respeté siempre el horario familiar de las ocho de la noche, en donde reunía a los niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. Y cuando me pidieron hacer programas de contenidos para adultos, claro que acepté, pero salían con el horario de las 10 de la noche. En esa lista podemos citar a los programas: Hincha pelotas, Ronco de Noche, 24 minutazos, entre otros.

-Pocos saben que fuiste el primer productor de “Risas y Salsa”

Tal cual. Convoqué a los mejores actores de la televisión y los junté con los alumnos de la escuela ‘Istrión’. Estuve de 1980 a 1983, tres años. Desde el primer programa arrasamos con el rating, pero tuve que dejar la producción por cuestión de principios. Me terminé peleando con un gerente que intentó transformar a “Risas y Salsa” en programa para adultos. Le dije no y me fui. Me quedé sin trabajo y estuve once años fuera de la televisión.

-¿Y a qué dedicaste en esos 11 años?

Empecé a enseñar teatro en algunos colegios y hacer producción de revistas musicales. En este tiempo realicé obras como “Los calatitos”, “Más calatos que nunca” y otras series que gustaban al público y los presentaba con éxito en cines y otros auditorios.

-¿Cómo te va con la tecnología, las redes sociales?

Hace seis meses que la Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en mi vida en una herramienta importante, la evolución de la tecnología. Cuando la uso, siento que tengo a mi lado tengo un maestro. Preguntó si está frase está bien y me responde, me ayuda. Lo mismo ocurre con Tik Tok, tengo cerca de 70 mil seguidores y cada cierto tiempo realizo trasmisiones en vivo para interactuar con mis seguidores.

