By

Congresista Luna sufre gran derrota política al no aprobarse retiro de AFP

MOLESTO POR NO LOGRAR MEDIDA POPULISTA, AHORA PROMETE QUE SALDRÁ EN DICIEMBRE

*Líder de Podemos Perú continúa su carrera populista, pese a que entidades técnicas se oponen a otro retiro porque dejará a peruanos sin pensión.

Muerde el polvo de la derrota. El parlamentario José Luna Gálvez y su partido Podemos Perú, son los grandes perdedores de que no se haya logrado aprobar en el Congreso de la República un octavo retiro de 4 Unidades Impositivas Tributarias-UIT (21,400 soles) de fondos de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), sostienen especialistas consultados.

Ello debido a que el líder de Podemos Perú fracasó en su intento de llevar el tema al Pleno del Parlamento, pasando por alto a la Comisión de Economía, para dar otro acceso a los fondos previsionales, pese a que entidades técnicas, como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), explicaron que el 80% de afiliados tiene menos de 1 UIT (5,350 soles) en sus cuentas y que dejarlos en cero soles, los privará del beneficio de la pensión mínima que ahora garantiza la reforma de pensiones que está en marcha.

“Es una total irresponsabilidad continuar fomentado los retiros de AFP, cuando sabemos que aquel afiliado que haga otro retiro perderá la garantía del Estado para acceder a una pensión mínima de 600 soles hasta su fallecimiento, con la reforma que debe entrar en vigencia apenas se publique oficialmente su reglamento”, detallaron los expertos.

Incluso, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, se opone tenazmente a un octavo retiro porque todos los peruanos, así tengan poco dinero en sus cuentas individuales, pero cumplen con el requisito de tener 240 registros de aporte, podrán tener garantizada su pensión mínima o proporcional a sus aportes.

Insiste

Ante su descomunal derrota política, Luna publicó ayer en sus redes sociales, haciéndose la víctima, que debido a que no lo habían dejado aprobar un octavo retiro, ahora insistirá para que se logre antes de Navidad.

“Llevamos nuestro proyecto a la Junta de Portavoces y demandamos su exoneración de dictamen de la Comisión de Economía y su votación en la sesión del Pleno. Tras conversaciones y explicaciones, en las que se planteaba la urgencia de millones de padres y madres de contar con ese dinero para atender las necesidades de sus familias, de trabajadores y de los micro y pequeños empresarios, logramos 68 votos, de los 78 que se requería”, dice en su post.

Pero eso no queda ahí, continúa atacando a todas las fuerzas políticas que responsablemente se han opuesto a un octavo retiro porque los peruanos deben ahorrar para tener una pensión cuando se jubilen y no caigan en pobreza durante su vejez.

“Como era de esperarse, los socios de los bancos -APP, Fuerza Popular, Renovación Popular, Somos Perú, Avanza País y Acción Popular de Ilich López- se opusieron y bloquearon el reclamo popular”, añadió Luna, con lo que despotrica de sus rivales políticos, con la esperanza de ganar votos para las elecciones de 2026, donde pretende postular a la Presidencia del Perú.

Luna concluye prometiendo que Podemos Perú continuará con las conversaciones con las fuerzas políticas para sumar votos y lograr que el retiro sea en diciembre, pero lo que no dice es quién va a querer dialogar con él si en su propio post ataca sin piedad a los partidos que rechazaron su medida populista.

Finalmente, tanta habrá sido la frustración y el verse como perdedor políticamente, que el líder de Podemos Perú borró el post de su cuenta de Facebook.