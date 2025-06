Arana niega intromisión en el Poder Judicial tras denuncia de PPK

Premier rechaza acusaciones de Kuczynski por presunta intromisión y asegura que el Gobierno no interviene en procesos judiciales.

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, negó haber cometido alguna intromisión en el Poder Judicial luego de que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski presentara una denuncia constitucional en su contra. El premier dijo que sus declaraciones fueron malinterpretadas y afirmó que nunca se comunicó con autoridades judiciales ni intervino en decisiones legales. “No he ejercido ningún tipo de intromisión ni acto irregular”, aseguró. La denuncia acusa a Arana de abuso de autoridad y tráfico de influencias. En paralelo, el Poder Judicial evalúa un hábeas corpus que cuestiona la alerta migratoria que impidió a PPK salir del país.

PPK acusa al premier de interferencia

El 12 de junio, mientras Eduardo Arana solicitaba el voto de confianza en el Congreso, Pedro Pablo Kuczynski presentó una denuncia constitucional contra él. La defensa del exmandatario sostiene que las declaraciones del premier influyeron en una reprogramación judicial que terminó en una medida de impedimento de salida del país.

La denuncia lo acusa por presuntos delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y avocamiento ilegal de proceso. También por violación a la Constitución. El documento incluye un pedido de inhabilitación para que Arana no ejerza cargos públicos.

PPK había intentado viajar al extranjero por motivos médicos. Sin embargo, fue retenido por una alerta migratoria. Ese mismo día, un juzgado adelantó la audiencia que dictó impedimento de salida por 18 meses.

Arana responde y rechaza acusaciones

Durante una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Arana declaró: “Yo no he conversado con la señora presidenta del Poder Judicial ni con la presidenta de la Corte. No he ejercido ningún tipo de intromisión ni acto irregular”. Aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas y añadió que “es política de este Gobierno no intervenir en favor o en contra de ninguna persona”.

Insistió en que su único rol fue emitir una opinión jurídica sobre la situación de PPK. “No quiero politizar esta situación ni dar pie a más conjeturas”, dijo.

Poder Judicial admite hábeas corpus de PPK

En paralelo, el Poder Judicial admitió el hábeas corpus presentado por Kuczynski contra la Superintendencia Nacional de Migraciones. El recurso afirma que la alerta migratoria fue arbitraria y sin orden judicial vigente.

La defensa sostiene que ni el expresidente ni sus abogados fueron notificados de esta alerta. El pedido busca que se restituya el derecho de PPK a viajar por razones médicas.

No obstante, desde el 8 de junio ya existe una nueva medida judicial de impedimento de salida por presunto riesgo de fuga. El Segundo Juzgado Constitucional de Lima deberá determinar si la restricción previa de Migraciones fue legal.

Congreso evaluará la denuncia

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso decidirá si admite o archiva la denuncia contra Eduardo Arana. El proceso podría generar efectos políticos en medio de la búsqueda del voto de confianza del Ejecutivo.

Mientras tanto, Arana continúa defendiendo su actuación y negando cualquier interferencia: “No he ejercido ningún acto irregular”, repitió.