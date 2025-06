PSG sufriría dos bajas para su debut en el Mundial de Clubes como son Dembelé y Barcola

By

París Saint Germain (PSG) ya está entrenando en Estados Unidos de cara al debut en el Mundial de Clubes, pero el elenco parisino sufriría dos bajas importantes para su primer choque ante Atlético Madrid. Ousmane Dembelé y Bradley Barcola no entrenaron junto a sus compañeros en la última práctica, y apuntan a ser las dos ausencias del conjunto francés en el estreno.

El ex jugador del Barcelona fue la primera baja confirmada. Dembelé no estará no solo en el debut, sino tampoco en la segunda jornada ante Botafogo de Brasil. Dependiendo de su evolución podría tener minutos ante Seattle Sounders en el cierre del grupo.

En cuanto a Barcola, el extremo presenta dolores en la rodilla que no lo dejaron entrenar con normalidad. PSG decidirá sobre su convocatoria para el debut este sábado.

Recordemos que el partido entre PSG y Atlético Madrid está programado para mañana domingo 15 a las 2:00 p.m.