PPK evalúa asilo político tras nuevo impedimento de salida

Abogado de Kuczynski afirma que el asilo es una posibilidad legal ante lo que considera una persecución política en su contra.

Pedro Pablo Kuczynski podría considerar pedir asilo político. Así lo planteó su abogado Julio Midolo este jueves, aunque aclaró que el expresidente no ha manifestado explícitamente ese deseo. “Pedir asilo político es una posibilidad. El señor no me lo ha planteado, no me ha manifestado que tiene este deseo”, dijo en entrevista. “Jurídicamente, es una posibilidad, no lo voy a negar”, agregó.

Midolo explicó que esta opción podría cobrar fuerza tras los recientes hechos que rodean al intento de viaje del exmandatario a Estados Unidos, impedido por Migraciones pese al vencimiento de su restricción de salida.

Interferencia del Ejecutivo

La defensa de Kuczynski acusó al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, de interferir en el caso. Según Midolo, Arana se comunicó con autoridades judiciales para informarse sobre el estado del proceso. El intento de viaje ocurrió horas antes de una audiencia judicial en la que se volvió a imponer un impedimento de salida por 18 meses.

“La participación y declaraciones del señor Eduardo Arana, sin duda, hacen que esto sea tangible”, declaró Midolo al respecto, insinuando una posible persecución desde el Ejecutivo.

Acusaciones de uso político del sistema judicial

El abogado criticó duramente al Ministerio Público. “Lo que busca la Fiscalía siempre es tener un trofeo que mostrar. PPK es un trofeo, como lo son los expresidentes”, afirmó. También señaló una extralimitación de funciones en el caso de su defendido: “Lo allanaron desde el día siguiente que el señor dejó el cargo de presidente por hechos de hace 20 años”.

Procesos judiciales aún sin juicio

Kuczynski, de 86 años, enfrenta varios procesos. En el caso Westfield Capital, la acusación fue presentada en marzo de 2023. Actualmente, sigue en etapa de control de acusación. “Con suerte, el juicio empezaría el próximo año”, dijo Midolo.

Otro proceso, por presunta asociación ilícita, lavado de activos, falsa declaración y fraude procesal, sigue en etapa de investigación preliminar. Está relacionado con supuestos aportes ilegales a la campaña presidencial de 2016. Midolo advirtió que este juicio sería aún más lejano.

Habeas corpus contra Migraciones

Tras el intento frustrado de viaje, la defensa presentó un habeas corpus contra la Superintendencia Nacional de Migraciones. El recurso pide levantar todas las alertas migratorias contra Kuczynski y que se determine quiénes impidieron su salida del país.