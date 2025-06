Gobierno traza hoja de ruta hasta 2026: Tras escuchar exposición de premier Eduardo Arana

By

Lucha contra la criminalidad, impulso a la inversión y el empleo y unas elecciones transparentes son los pilares planteados por el Ejecutivo.

El Pleno del Congreso de la República otorgó este jueves el voto de confianza al Gabinete Ministerial encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana. Con 62 votos a favor, 30 en contra y 10 abstenciones, el Parlamento respaldó los lineamientos presentados por el Ejecutivo, que contemplan la lucha contra el crimen

organizado, el impulso a la inversión y el empleo, y la garantía de comicios libres y transparentes para el 2026.

Durante su exposición ante la representación nacional, Arana destacó que su gestión buscará recuperar el control del sistema penitenciario, endurecer la legislación contra el sicariato y la extorsión, y avanzar en reformas institucionales que fortalezcan el orden y la gobernabilidad en

todo el país. “El Perú no puede seguir siendo rehén de mafias ni de intereses particulares”, afirmó.

El premier también anunció medidas para enfrentar el hacinamiento carcelario, incluyendo la evaluación de convenios con otros países para trasladar a presos extranjeros, como el CECOT en El Salvador, y la construcción del penal Ancón III. En paralelo, propuso la creación de un centro especializado en estudios criminológicos para anticipar y neutralizar el avance del crimen organizado.

En el plano económico,

Arana proyectó un crecimiento de 4% para 2025, señalando una recuperación sostenida tras la recesión. Subrayó que se intensificará la formalización minera y se reforzará la trazabilidad de minerales ilegales a partir de julio, como parte de una ofensiva para recuperar zonas estratégicas afectadas por la minería informal y el narcotráfico.

Respecto al panorama político-institucional, el jefe del Gabinete planteó

una comisión multisectorial que evalúe la permanencia del Perú en el

Sistema Interamericano de Derechos Humanos, decisión que generó reacciones diversas entre las bancadas. Arana remarcó que el objetivo es abrir un debate técnico y transparente sobre la soberanía jurídica del país.

El acuerdo adoptado por el Congreso será comunicado a la presidenta Dina Boluarte, quien ha respaldado la agenda planteada por Arana como una hoja de ruta para conducir al país hacia una transición democrática ordenada y con mayores niveles de seguridad y bienestar social.

Mayorías y ausencias:los votos que hicieron posible el respaldo al gabinete Arana

En una sesión marcada por ausencias significativas —28 legisladores no participaron de la votación—, la alianza de Fuerza Popular, APP, Acción Popular, Somos Perú y Honor y Democracia fue determinante para asegurar el voto de confianza. En contraste, bancadas como Renovación Popular, Perú Libre y la Bancada Socialista votaron en bloque en contra. Fuerza Popular aportó 20 votos a favor, mientras

que APP sumó 10 apoyos clave. El Bloque Magisterial, Somos Perú y Acción Popular votaron de forma casi unánime por la investidura. Algunos congresistas no agrupados, como María del Carmen Alva y

Pedro Martínez, también respaldaron al Ejecutivo. Podemos Perú mostró un alto número de abstenciones (8). En tanto, Renovación Popular y Juntos por el Perú ratificaron su oposición a la gestión de Boluarte, señalando que sus demandas no fueron consideradas en la propuesta de gobierno.