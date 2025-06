Tomás Gálvez acudió a la Fiscal de la Nación para exigir su reposición

Exige la revalidación de su título de fiscal supremo tras fallo del Tribunal Constitucional

Ha pasado cerca de mes y medio de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenó la reposición de Tomás Aladino Gálvez Villegas como fiscal supremo titular, sin embargo, esto aún no es aplicado por el Ministerio Público. Ante esta situación, el propio Gálvez llegó ayer a la sede central de la Fiscalía de la Nación, en la avenida Abancay, para conversar sobre su situación.

Pese a su intento de reunirse con la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para definir su regreso, Gálvez reveló que no fue recibido por la funcionaria. Agregó que llega al Ministerio Público “a sumar y no a dividir”.

“La señora fiscal de la Nación, incomprensiblemente, se ha negado a atenderme, lo cual muestra su renuencia a cumplir con los deberes del cargo… Me ha dicho que presente por Mesa de Partes un documento y que me va a proveer cuando Dios quiera. No sé cuál es el criterio que la señora fiscal tiene. No esperaba que se ponga en ese plan”, declaró a la prensa.

Tomás Gálvez precisó que se trató de una visita para conversar sobre la reposición “porque, ciertamente, no sale de la Junta (Nacional de Justicia) la revalidación del título de la anulación de la inscripción de la restitución, que debe salir de esta semana a la otra porque yo me encontraba en un proyecto político”.

De otro lado, Gálvez hizo un llamado urgente para realizar una reforma integral del Ministerio Público y resaltó que esta transformación no puede venir desde dentro de la institución, sino que debe ser impulsada externamente, sugiriendo que debería ser el Congreso la entidad que tome acción. “Tenemos que buscar la verdadera reforma del Ministerio Público con la participación de fiscales honestos, que existen bastantes, y también con mi participación, que ese es mi anhelo”, apuntó.

SE CUMPLIÓ EL PLAZO QUE DIO EL PODER JUDICIAL

El pasado 2 de junio, el Poder Judicial ordenó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) reponer a Tomás Gálvez como fiscal supremo. Ello en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional de abril de este año que anuló la destitución del exmagistrado en el marco del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”. El Juzgado Constitucional de Lima le dio un plazo de cinco días a la JNJ para que le rehabilite el título de fiscal supremo, sin embargo, ese tiempo ya se cumplió y no se hace efectivo.