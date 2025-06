Ricardo González Vigil: Un viaje lírico por la tradición y la innovación en poesía peruana infantil

By

Ricardo González Vigil reúne en Poesía peruana infantil una antología esencial que recorre más de un siglo de versos dedicados a los niños. Con 88 poetas, desde clásicos como Vallejo y Eguren hasta voces contemporáneas, esta obra destaca por su rigor y diversidad, integrando lo oral, lo cultural y lo digital. Un libro indispensable para educadores, familias y, sobre todo, para los pequeños lectores del Perú y el mundo.

Por José Beltrán Peña.

Se puede manifestar categóricamente que la valiosa antología, Poesía peruana infantil de Ricardo González Vigil (Lima 1949), publicada en Lima por Mascapaycha Editores, es la más importante actualmente en su género.

La historia de la literatura infantil peruana escrita, se inicia en 1926 con la publicación del libro, Juguete de Alida Elguera, y formalmente la tradición de la poesía infantil escrita en el Perú nace con Luis Valle Goicohea con su libro, Las canciones de Rinono y Papagil (1932), obra que en la actualidad sigue siendo leída por las y los niños del siglo XXI, y el primer poemario maduro y “redondo” ha sido, Rayuelo, de Abraham Arias Larreta publicado en 1938.

En lo que respecta a la antologías y muestras, el cajamarquino, Mario Florián es el autor de la primera antología de la poesía infantil peruana titulada, Poesía para niños (1961), asimismo otras publicaciones pioneras son: La literatura infantil en el Perú (1969) de Francisco Izquierdo Ríos, Literatura infantil (1968) de Matilde Indacochea y Los niños del Perú y sus poetas (1976) de Rosa Cerna Guardia.

Además de las nombradas es meritorio resaltar los libros: Antología General de la Poesía Peruana Infantil (1983) de César Toro Montalvo, Poesía peruana para niños (2001) del mismo Ricardo González Vigil, y por anuencia de los críticos, investigadores y lectores, Poesía Peruana Infantil (2003), de mi autoría, y Poesía peruana para niños y jóvenes (2015) de Carlos Zúñiga Segura.

En Poesía peruana infantil, González Vigil, ha dado mayor preferencia a la calidad de los poemas seleccionados que a la forma de haber sido publicados (poemarios completos, por ejemplo), es por tal razón que podemos encontrar a poetas de nuestra tradición literaria que nunca han publicado poemarios infantiles pero dentro de su producción literaria podemos encontrar poemas de gran factura para el mundo infantil como son los casos de: Blanca Varela, César Calvo, Luis Hernández, Enrique Verástegui, Jorge Pimentel, Javier Heraud, Jorge Eduardo Eielson, Winston Orrillo, Luis La Hoz, José Watanabe o Santa Rosa de Lima, entre otros. Resaltando la presencia de nuestros poetas pilares: César vallejo y José María Eguren.

Encontramos poetas pertenecientes, a distintas generaciones, lugares de nacimiento, raza, posición social, económica, religiosa; a diversas instituciones vinculadas a la literatura infantil o centros académicos, lo cual, como se puede deducir viene a enriquecer la óptica, diferencias y selección del antologador en una temática determinada por ejemplo, el hábitat, los animales del lugar de origen, costumbres, culturas, idiomas, etc. Además el autor, ha seleccionado poemas que desarrollan y se encuentran vinculados al mundo de la cibernética o de la computación sin desdeñar la identidad y existencia de nuestras culturas, como las del Perú profundo, así como de la literatura oral, y la riqueza de las fabulas.

Hay que recalcar que escribir para niños, es muy difícil porque el autor, aparte de tener mucho talento, tiene que hacer mucha catarsis, descender a la psicología de un niño y a la personalidad de ellos, y además que siendo nuestro país variopinto es difícil, pero ello la hace más rica e interesante nuestra literatura por sus características, por ejemplo la vida entre un niño costeño, andino o amazónico, son muy diferentes a pesar que pertenecen a un mismo país, y existiendo varios adelantos tecnológicos y virtuales de comunicación.

El crítico literario para investigar y seleccionar tiene un trabajo más que triple, valorar, investigar, leer, seleccionar (no solo de libros que son publicados bajo el membrete de infantiles sino encontrar poemas en publicaciones que no son especialmente presentados con ese rubro (poemarios y revistas literarias), y dar lo mejor al niño para que sea un buen ciudadano del mundo; y más aún sacudirse de lo negativo que se está dando en lo que se refiere al plan lector educativo, pues lamentablemente, se ha visto como un gran negocio, y que cualquiera puede hacer creer que escribe literatura infantil y en los colegios se ofrecen libros que no tienen valor a nivel estético, literario y educativo.

El libro tiene siete secciones, El libro tiene siete secciones:: 1. Juegos, travesuras y humoradas, 2. La madre naturaleza, 3. Canciones de hogar, 4. Corazón peruano, 5. Fábulas y enseñanzas, 6.Villancicos y alma religiosa, y 7. Adivina adivinanza y está muy bien ilustrada por Natalí Sejuro Aliaga. Sin lugar a duda, es una antología muy diferente a las demás y muy apropiada para la actualidad, habiendo realizado un gran trabajo de selección de textos de la literatura oral y escrita de nuestra tradición poética, llegando hasta el trabajo artístico de poetas del presente siglo, sumando 88 poetas peruanos. Es un libro, que puede ser utilizado en la casa y también en los colegios, y leído entre amigos o entre familiares, y hay un detalle a resaltar, él como poeta tiene poemas hermosos de este género, pero por ética no los ha seleccionado.

Y finalizo mi comentario, dándole la razón cuando nos dice: “Ninguna etapa de la existencia mejor que la infancia para iniciarse en el descubrimiento de la Poesía. Los poemas no son otra cosa que palabras iluminadas por las emociones, la imaginación y los valores ideales, compuestos por puro “amor al arte”, por el placer mismo que producen, llenos de ritmo, comunicando amor a la vida, a la verdad, el bien y la belleza”.

José Beltrán Peña. Escritor, investigador, crítico literario y promotor literario peruano. Presidente de la Sociedad Literaria Amantes del País.