PPK denuncia al premier Eduardo Arana por intromisión en su proceso judicial

Expresidente acusa a Arana de abuso de autoridad y tráfico de influencias por intervenir en su impedimento de salida del país.

Pedro Pablo Kuczynski presentó una denuncia constitucional contra el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, por haber interferido en el proceso judicial que terminó impidiéndole salir del país. El exmandatario lo acusa de abuso de autoridad, tráfico de influencias y otras infracciones constitucionales, luego de que Arana reconociera públicamente haber llamado a altas autoridades del Poder Judicial antes de que se adelantara la audiencia que impuso una medida restrictiva contra PPK. Paralelamente, Kuczynski enfrentará un juicio oral por lavado de activos en el caso Westfield Capital, aunque la acusación de organización criminal quedó debilitada.

Intromisión en el caso y denuncia constitucional

El premier Eduardo Arana admitió que llamó a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y a la titular de la Corte de Lima para informar que sobre Pedro Pablo Kuczynski no pesaba ninguna restricción legal para viajar. Incluso felicitó a Migraciones por haber impedido la salida del expresidente, a pesar de que en ese momento no existía ninguna regla de conducta vigente. Las declaraciones de Arana se produjeron tras el intento de PPK de viajar el 7 de junio a Estados Unidos para visitar a su esposa y someterse a exámenes médicos. Migraciones no le permitió abordar el vuelo debido a una alerta migratoria activa.

A raíz de estas gestiones, la jueza Margarita Salcedo adelantó la audiencia de impedimento de salida del país, inicialmente prevista para el 9 de junio, al domingo 8. Esa misma noche, declaró fundado el pedido del Ministerio Público y dictó impedimento por 18 meses. En su denuncia ante el Congreso, PPK acusa a Arana de haber atentado “contra el principio de separación de poderes del Estado y la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional”. También afirma que se vulneraron su derecho a la defensa, el debido proceso y su libertad de tránsito. La denuncia será revisada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

PPK irá a juicio por el caso Westfield

Además de enfrentar una nueva restricción para salir del país, Kuczynski irá a juicio por el caso Westfield Capital, relacionado con presunto lavado de activos. El juez Jorge Chávez Tamariz rechazó el pedido para archivar la causa, que se basa en consultorías y asesorías supuestamente simuladas por parte del expresidente a favor de Odebrecht, entre 2003 y 2014. La Fiscalía solicita una condena de 35 años de prisión. La defensa de PPK sostiene que los hechos no constituyen delito, pero el juez determinó que será el juicio oral el que evaluará las pruebas.

Un elemento a favor del exmandatario es que el juez archivó el proceso contra su exsecretaria Gloria Kisic Wagner y antes lo hizo con su exchofer José Luis Bernaola. Esto afecta la acusación por organización criminal, ya que la ley exige al menos tres personas para que se configure esta figura. Solo quedan como imputados PPK y el empresario chileno Gerardo Sepúlveda. El abogado Julio Midolo espera que el juez descarte de oficio esa agravante. “Con solo dos personas no se cumple el requisito legal”, dijo.