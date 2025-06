Mi mamá es mi community manager… pero yo no firmé ese contrato!

Por: Esteban Bracamonte Luna



Todo empezó el sábado pasado, cuando mi mamá fue a un matrimonio. Yo estaba feliz de que por fin saliera con mi papá y no me obligara a ponerme camisa, ni corbata, ni me interrogara con su clásico: Saludaste? Comiste? Tomaste ? Sonreíste en la foto? Y me ahorraba los mensajes de casa: Qué pasó en tu cuarto? ¿Se metieron los ladrones o es tu organización?

Yo tranquilo. Ingenuo. Pensé que suerte que tengo me puedo quedar jugando en casa!

Lo que no sabía es que estaba a punto de convertirme en el producto estrella de su catálogo maternal.

Aparentemente, entre el segundo pisco sour y el vals de los novios, mi mamá decidió que ese era el momento perfecto para hacer marketing pero de mí. Ya no de sus amigas solteras (como siempre), sino de mí. Como si fuera Tinder, pero con filtro de madre y una foto donde mágicamente peso cinco kilos menos.



Según ella: versión que realmente es cero creíble, una chica se le acercó y le dijo:

“¡Qué guapo tu hijo!”



Mi tía, que estaba ahí, asegura que eso jamás ocurrió. Pero mi mamá sigue asegurándolo , y ella en plan vendedora de feria, le respondió: No sale con nadie , estudia, es buen chico, toca saxo…y lee!

Mentira.

La última vez que leí fue una nota del colegio para firmarla y evitar problemas mayores. Al día siguiente, me llega un mensaje suyo con tres cuentas de Instagram y fotos mal tomadas como espía inexperta. Solo: Hola, te dejo estas chicas, tú elige. Son simpatiquísimas. Te van a encantar!” No sé si esto era una cámara oculta o si cuando

Abría el Mensaje firmaba mi cara o tal vez mi mamá fundó una agencia de citas sin preguntarme.



Por curiosidad, abro los perfiles. Y sí… probablemente les mostró la única foto decente que tengo, con cara descansada que solo aparece una vez al año: después de vacaciones. Desde entonces, vivo en estado de alerta.

Cada vez que mi mamá se arregla para una reunión, temo que vuelva con números, cuentas de Instagram, o peor… una cita programada. Ser adolescente ya es complicado. Pero ser adolescente con mamá intensa… es otra liga.