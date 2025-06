«Fiscalía no es su chacra»: Tomás Gálvez se manda con todo contra la Fiscal de la Nación , Delia Espinoza y lanza fuerte acusación

 En un acto de soberbia, Delia Espinoza se negó a recibir al exfiscal supremo restituido por el Tribunal Constitucional en visita protocolar.

 Gálvez denunció que la Fiscal de la Nación “refleja su mediocridad” y no entiende la calidad del cargo que ostenta.

 Exfiscal anuncia que exigirá su reincorporación inmediata e impulsará reforma del organismo tras años de deterioro institucional.

Delia Espinoza, Fiscal de la Nación, rechazó recibir a

en la sede del Ministerio Público este miércoles, cuando el ex fiscal supremo acudió para dialogar sobre su reincorporación ordenada por el Tribunal Constitucional. Gálvez denunció que Espinoza “refleja su mediocridad” y maneja la institución “como una chacra”, mientras anunció que impulsará una reforma del organismo y exigirá su restitución inmediata tras años de conflicto institucional.

EL DESPLANTE DE LA

FISCAL DE LA NACIÓN

Tomás Gálvez llegó a las instalaciones de la Fiscalía de la Nación el miércoles por la mañana con el objetivo de reunirse con Delia Espinoza. Su intención era conversar sobre su reincorporación como fiscal supremo, en cumplimiento del fallo del Tribunal Constitucional que ordenó su restitución inmediata.

Sin embargo, la fiscal de la Nación se negó a recibirlo. “La señora fiscal no me ha atendido”, denunció Gálvez tras salir del edificio. “Me ha dicho que presente por Mesa de Partes un documento y que me va a proveer cuando Dios quiera”, agregó el ex fiscal supremo ante los

medios de comunicación.

“CREE QUE ES

SU CHACRA”

Gálvez no ocultó su indignación por el trato recibido. Según explicó, acudió en un gesto de cortesía institucional, no para imponer su restitución inmediata. “No esperaba que se ponga en ese plan”, declaró. “La verdad no sé cuál es el criterio que la señora fiscal tiene. Pero bueno, refleja su mediocridad y que nunca entendió la calidad del cargo de ser fiscal de la Nación”, afirmó. Gálvez acusó a Espinoza de manejar la Fiscalía como si fuera de su propiedad personal.

“Cree que esto se maneja como una chacra, que no tiene protocolos, cuando en realidad es todo lo contrario”, continuó el ex fiscal supremo. Sus declaraciones evidencian la profunda crisis que atraviesa el Ministerio Público y la tensión entre ambos funcionarios.

LA VISITA PROTOCOLAR

QUE SE CONVIRTIÓ

EN ESCÁNDALO

El ex fiscal supremo explicó que su visita respondía a criterios protocolares. Buscaba tender puentes tras años de confrontación y crisis institucional. “En mi visita de cortesía, protocolar, con la fiscal de la Nación, porque frente a todo lo que ha estado pasando, ha habido una confrontación, y sobre todo atendiendo a la crisis que se está viviendo en el Ministerio Público como para unificar esfuerzos y sacarlo adelante”, declaró. Gálvez aclaró que no pretendía forzar su reposición inmediata. “Acá no estoy hablando de reposición, sino de una visita para conversar sobre la reposición porque, ciertamente, no sale de la Junta (Nacional de Justicia) la revalidación del título de la anulación de la inscripción de la restitución, que debe salir de esta semana a la otra porque yo me encontraba en un proyecto político”, sostuvo.

LA DESTITUCIÓN

IRREGULAR DE 2020

El conflicto entre Gálvez y el actual liderazgo del Ministerio Público tiene raíces profundas. Gálvez fue separado del cargo en 2020, mientras se encontraba internado por COVID-19 en una unidad de cuidados intensivos. El ex fiscal denunció que su destitución se realizó sin derecho a defensa.

Tras varios años de litigio, el Tribunal Constitucional le dio la razón y ordenó su reincorporación inmediata. Antes de concretarse su regreso a la Fiscalía, Gálvez se tomó un tiempo para evaluar si continuaba

o no su carrera política. Paradójicamente, la fiscal Delia Espinoza solicitó su suspensión por 36 meses, pese a que él no había retornado al cargo.

La medida fue rechazada por el Poder Judicial por considerarla infundada y prematura.

GÁLVEZ ANUNCIA

CONTRAOFENSIVA

Tras el desplante de Espinoza, Gálvez cambió su estrategia. “Por tanto, estaré viniendo, ya no para una visita protocolar, sino para exigir mi reincorporación y la reforma del Ministerio Público, que lamentablemente esta Junta de Fiscales Supremos ha llevado al deterioro”, concluyó. El martes 10 de junio, el ex fiscal había adelantado en su cuenta de X que acudiría a la sede fiscal. “Mañana (hoy) miércoles, a las 10 a. m. acudiré a la Fiscalía de la Nación a solicitar mi reincorporación ordenada por el TC”, escribió.

También anunció que daría una conferencia de prensa posterior en el Hotel Bolívar, donde informaría “su decisión de regresar al Ministerio

Público y renunciar al proyecto político”. El regreso de Tomás Gálvez al Ministerio Público, en cumplimiento de un fallo constitucional, abre una nueva crisis en la interna fiscal. La negativa de Espinoza a recibirlo profundiza el conflicto institucional y expone las tensiones que atraviesan el organismo encargado de la persecución penal en el país.

DATOS: EL JURADO NACIONAL

DE ELECCIONES

oficializó este miércoles la desafiliación de Tomás Gálvez del partido Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!, tras inscribir su renuncia como presidente y representante legal de la organización política. La decisión, registrada en el Asiento 08 de la Partida Electrónica del Registro de Organizaciones Políticas, confirma que el ex fiscal supremo ya no forma parte de la agrupación, en medio de su batalla por regresar al Ministerio Público tras el fallo favorable del Tribunal Constitucional que ordenó su restitución inmediata.