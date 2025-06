Confederación de Docentes Universitarios evalúa huelga nacional indefinida

By

Leyes y dictámenes a favor de los profesores de universidades públicas no se cumplen ni se aprueban. Profesores de diferentes universidades declaran a Diario UNO y coinciden en que evalúan acciones de lucha por derechos inalienables como la CTS.

El presidente de la Federación de Docentes Universitarios del Perú (integrante de la CONFENDUP) Alfonso Cerna, y otros representes de gremios de docentes señalan que los profesores han logrado importantes avances en la consecución de sus derechos, pero falta que se plasmen en la realidad y beneficien a miles de familias peruanas.

“La homologación es un derecho que se nos ha negado hace más de cuarenta años a pesar que esta escrita en la Ley Universitaria 23733 y en la última ley 30220 del año 2014. Lo que queremos nosotros es pedirle al Congreso de la República que someta a discusión en el PLENO, los dictámenes de la Comision de Presupuesto y de la Comision de Educacion, dichos dictámenes precisan los alcances de la HOMOLOGACION y como el ejecutivo debe ejecutarla.”, dijo Cerna.

Además dijo que dichos dictámenes definen la hoja de ruta para para que el poder ejecutivo cumpla con la Ley. “Por eso pedimos al Congreso que esta semana someta en primera instancia a debate y aprobación del dictamen de la Comisión de Presupuesto, que en este caso es la comisión principal.

“De no darse estos justos derechos de los docentes, de continuar este silencio de las autoridades, nos estamos preparando para el inicio de una medida de fuerza, no nos dejan otra alternativa”.

LEYES SON LETRA MUERTA

El profesor Buenaventura Ríos Ríos, es el Secretario General del Sindicato Regional de Docentes de la Universidad Nacional de San Martín y afirma que las leyes para sus colegas son “letra muerta” pues ni si quiera las propias autoridades las cumplen.

“Sobre la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) en la docencia universitaria, ya existe una ley que nos la otorga, pero el tema es que la ley no se cumple porque la propia Ley tiene una disposición complementaria que dice que tiene que ser reglamentada por el Poder Ejecutivo, pero esa disposición crea un vacío, tiene que decir que institución en concreto del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Educación o el de Economía y Finanzas y darle un plazo y eso no contempla la ley”, dijo Buenaventura Ríos.

En docente de la Universidad Nacional de San Martín precisa que están haciendo gestiones ante el Poder Ejecutivo para que en el presupuesto de la República se considere el tiempo de servicio de sus colegas y ante la Comisión de Presupuesto del Congreso para que vean como corrigen eso”.

PROYECTOS DE AVANCE LENTO

El docente Raúl Porturas, Secretario General del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional Agraria La Molina, dijo que el avance es lento en relación a sus demandas pese a que se trata de una ley que llevan reclamando. “Hay algunos avances en el sentido que algunos congresistas han presentado proyectos para la mejora de los sueldos en partidas de dos, tres o cuatro años, pero todo queda en proyectos. No llega a la Comisión de Presupuesto, no pasa al pleno, se hace muy largo el proceso”, dijo Porturas.

Una de las demandas de los profesores universitarios es la homologación que consiste en equiparar los sueldos de los docentes con los de los jueces del Poder Judicial . “Así dice la Ley Universitaria y a eso aspiramos. Nuestros sueldos están reducidos y este reclamo tiene larga data”.

Otro tema importante para los profesores es la CTS, que pese a ser una ley tampoco se cumple. “Después de una larga lucha se logró el año pasado la CTS para los docentes universitarios. Algunas autoridades dicen que falta su reglamento, pero se ha visto en un foro de la semana pasada que la Ley de CTS es de aplicación inmediata, no necesita reglamento es directa. Solo depende del Ministerio de Economía que parece que allí se hacen los “suecos”.

INDIFERENCIA PREOCUPANTE

Para el presidente de la Asociación de Docentes de la UNI – ADUNI, César Masgo, la demora en que incurren las autoridades para hacer efectiva la Ley de la CTS de los docentes universitarios es preocupante y demuestra un trato desigual entre los educadores de las universidades públicas y privadas.

“En julio se cumple un año de que se promulgó la Ley 32091 que era una norma para el cumplimiento de la CTS. No sabemos por que, a pesar del exitoso foro nacional donde estuvieron rectores de universidades públicas y gremios como la ASUP o la COFENDUP, el gobierno no dice nada”, dijo Masgo.

El docente hizo hincapié en que actualmente un profesor con 20 años de servicios se va con las manos vacías. “No le dan nada, el profesor ahora no tiene CTS y por eso estamos a la espera que la Ley sea efectiva”.

Masgo sostuvo que esta ley tendría un impacto positivo entre los educadores y la educación superior se vería beneficiada.

CIFRAS. En la Universidad de San Martín trabajan 550 profesores y son alrededor de 25 mil docentes de universidades públicas a nivel nacional. San Marcos, por ejemplo tiene unos 3,500 docentes y en la UNI, 1500.