Concientización y prevención: Día Nacional de la Prueba del VIH

Tamizaje se realiza en los establecimientos de salud a nivel nacional y el resultado se obtiene en menos de 30 minutos de manera gratuita

Con la finalidad de sensibilizar a la población y fortalecer las acciones para reducir las infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, como cada 10 de junio, conmemora el Día Nacional de la Prueba del VIH, y lo hace brindando el acceso al tamizaje en diferentes establecimientos de salud a nivel nacional. El resultado se obtiene en menos de 30 minutos, de manera gratuita y confidencial.

De acuerdo al Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, se estima que existen unas 110 000 personas que viven con VIH y el 58% de los casos reportados se encuentran en Lima y Callao. La prevalencia de la enfermedad de esta enfermedad es de 31.8% en mujeres trans, el 10 % en hombres que tienen sexo con otros hombres; y 1.8 % en la población Awajún.

Respecto a los tamizajes para VIH, hasta mayo del presente año 1,731,373 personas se han sometido a esta prueba. De este total, se han efectuado 91 293 tamizajes en poblaciones claves: 60 771 tamizajes a hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH), 7328 en mujeres transgénero (MT), 23194 en trabajadoras sexuales femeninas (TSF).

Así también, hasta marzo 2025, un total de 103 058 personas viviendo con VIH reciben tratamiento antirretroviral en el país. Esto representa el 94% del total de personas con VIH.

En este Día Nacional de la Prueba de VIH, el Minsa brindará diferentes actividades de prevención de las ITS y VIH a nivel nacional como consejería, sesiones educativas, tamizaje gratuito con prueba rápida de VIH. En la capital, en las estaciones del Metro de Lima como Bayóvar, Caja de Agua y Gamarra, se realizará consejería y tamizaje en el horario de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.; en el boulevard de Barranco (6:00 p.m. a 9:00 p.m.), en el parque Túpac Amaru en Chorrillos (8:00 a 2:00 p.m.), en el frontis de la Municipalidad de Independencia, varios servicios (8:00 a.m. a 1:00 p.m.).

En la zona de Lima Este, en Ate, el miércoles 11 de junio se realizará tamizajes en la fábrica Café Manilsa, Mercado Viña, paradero Estadio en el horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Mientras el día 12 de junio las pruebas y consejerías serán en Puente Nuevo, en El Agustino, Plaza de Armas de Huaycán, Mercado de Productores, Universidad Agraria, Mercado Carapongo, Mercado Paraíso y Magnolias, en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.