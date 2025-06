Schialer descarta intromisión del Ejecutivo en caso PPK, mientras defensa evalúa denunciar a Arana

By

El canciller calificó como «absolutamente improbable» que llamadas del premier sean injerencistas, mientras el abogado de Kuczynski (PPK) insiste en que hubo intervención política en el impedimento de salida.

El gobierno y la defensa de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) chocan en sus versiones sobre el rol del Ejecutivo en el reciente impedimento de salida del país contra el exmandatario. Mientras el canciller Elmer Schialer descartó que las llamadas del premier Eduardo Arana a autoridades judiciales constituyan intromisión, el abogado Julio Midolo anunció que evalúa denunciar penalmente al jefe del gabinete por presunta injerencia política. La polémica surge tras la decisión judicial que prohibió a PPK viajar a EE.UU. para tratarse una cardiopatía, pese a que inicialmente no tenía restricciones vigentes.

Schialer: «Absolutamente improbable» que Arana haya interferido

El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, defendió al premier Eduardo Arana tras las acusaciones de la defensa de PPK. Aseguró que el jefe del gabinete conoce «al dedillo» la Constitución y las normas jurídicas, por lo que descartó que sus llamadas a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y a la titular de la Corte Superior de Lima fueran injerencistas.

«Yo dudo mucho que esas llamadas, si es que se dieron, se puedan interpretar como una injerencia. De ninguna manera», declaró Schialer. Agregó: «Me parece a mí absolutamente improbable» [citando sus palabras textuales]. El canciller admitió no haber hablado personalmente con Arana sobre el tema, pero destacó su expertise legal.

La defensa de PPK apunta contra Arana: «Revela intromisión política»

Julio Midolo, abogado de Kuczynski, sostiene lo contrario. Criticó que Arana llamara a las autoridades judiciales para informar que PPK no tenía restricciones de viaje antes de la audiencia que finalmente aprobó el impedimento. «Es algo muy preocupante porque revela una intromisión política en asuntos judiciales pendientes», dijo Midolo a RPP [cita textual].

El jurista confirmó que evalúan denunciar penalmente al premier: «Es una posibilidad. Lo primero es revocar la medida contra el señor Kuczynski, pero este insumo [las llamadas de Arana] debe ser valorado» [cita exacta]. Midolo también cuestionó que Migraciones impidiera el viaje de PPK basándose en una «alerta administrativa», pese a que no existía orden judicial previa.

El viaje frustrado y la salud de PPK

Kuczynski planeaba viajar a Wisconsin (EE.UU.) para tratarse una arritmia cardiaca y reunirse con su esposa, Nancy Lange, a quien no ve desde 2018. Su defensa insiste en que no intentaba fugarse, pues no tenía restricciones vigentes cuando Migraciones lo detuvo el 7 de junio. Midolo advirtió que el estrés del caso afecta la salud del exmandatario: «Le podría dar un infarto»

La decisión judicial

La jueza Margarita Salcedo dictó 18 meses de impedimento de salida —la Fiscalía pedía 36— alegando «peligro procesal». Fundamentó su decisión en presuntas pruebas de lavado de activos durante la campaña de 2016 y en el intento de viaje de PPK, que interpretó como riesgo de fuga. La defensa recurrirá la medida, que consideran arbitraria.

En cifras

7 años lleva PPK con restricciones sin acusación formal.

18 meses durará el impedimento de salida.

200 mil dólares habría recibido su campaña de aportes irregulares, según la Fiscalía.

El conflicto expone tensiones entre poderes: el Ejecutivo niega interferir, mientras la defensa de PPK acusa al premier de cruzar líneas. Todo, mientras un exmandatario de 86 años espera una resolución judicial que lleva casi una década en trámite.